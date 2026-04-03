आपका राशिफल- 3 अप्रैल 2026

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए आनंद और संतोष लेकर आएगा। लंबे समय से रुके काम पूरे होने से मन हल्का महसूस करेगा। आप आगे की योजनाओं पर भी गंभीरता से विचार कर सकते हैं।

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए आनंद और संतोष लेकर आएगा। लंबे समय से रुके काम पूरे होने से मन हल्का महसूस करेगा। आप आगे की योजनाओं पर भी गंभीरता से विचार कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। हल्का मानसिक दबाव बना रह सकता है।

वृष राशि वालों आज आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए संयम रखें। घर में किसी नए सदस्य के आने से खुशियों का माहौल बनेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां लेकर आएगा। पहले से बनाई गई योजनाएं सफल हो सकती हैं। भूमि या संपत्ति से जुड़े मामलों में बड़ों की सलाह लेना लाभदायक रहेगा। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत सामान्य बनी रहेगी।

कर्क राशि वालों आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। किसी बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। संतान के भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक-ठाक रहेगा।

सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए काफी शुभ साबित हो सकता है। परिवार में शांति और सुख बना रहेगा। पुराने अटके काम मित्रों के सहयोग से पूरे हो सकते हैं। कार्यस्थल पर विवाद से बचें, नहीं तो काम प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कन्या राशि वालों आज का दिन लाभकारी रहेगा। युवाओं को करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। खेलकूद से जुड़े लोगों को सम्मान या पुरस्कार मिलने के योग हैं। व्यापार में कम मेहनत में भी अच्छा लाभ मिल सकता है। पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, खानपान का ध्यान रखें।

तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता लेकर आएगा। व्यापार में भाई या करीबी का सहयोग मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते आने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

वृश्चिक राशि वालों आज का दिन सकारात्मक रहेगा। छात्रों के लिए मेहनत के अनुसार अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। पदोन्नति के संकेत हैं। दोस्तों के साथ घूमने की योजना बन सकती है। सिरदर्द की समस्या हो सकती है।

धनु राशि वालों आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए समय अनुकूल है। विरोधियों से सतर्क रहें, वे आपके खिलाफ योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें। राजनीति से जुड़े लोगों को किसी बड़े व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है। व्यापार में लाभदायक सौदा मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कुंभ राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यापार में साझेदारी करते समय सोच-समझकर निर्णय लें। संपत्ति में निवेश के लिए समय अच्छा है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। हल्का बुखार हो सकता है, सावधानी रखें।

मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। छात्रों के लिए पढ़ाई में अच्छा समय है। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है। व्यापार में लाभ मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ