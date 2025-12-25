Ank Rashifal January 2026 : मूलांक से जानें जनवरी में कैसी रहेगी आपकी किस्मत

Main Menu

Ank Rashifal January 2026 : नए साल 2026 का आगाज होने वाला है और हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि जनवरी का महीना उनके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा। अंक ज्योतिष  के अनुसार, हमारा मूलांक हमारे स्वभाव और भविष्यफल को समझने का एक सटीक माध्यम है।मूलांक वह अंक है, जो आपकी जन्म तारीख को जोड़कर प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 15 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 + 5 = 6 होगा। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है।

मूलांक 1
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनके लिए जनवरी का महीना एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। मूलांक 1 का स्वामी सूर्य है, जो इस महीने आपको नेतृत्व करने के अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी और उच्च अधिकारी आपसे प्रभावित रहेंगे। आर्थिक दृष्टि से यह समय निवेश के लिए अच्छा है, लेकिन आपको अपने स्वभाव में आने वाले अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा। प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी और स्वास्थ्य के लिहाज से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, हालांकि अधिक काम की वजह से मानसिक थकान हो सकती है।

Ank Rashifal January 2026

और ये भी पढ़े

मूलांक 2
मूलांक 2 (जन्म तारीख 2, 11, 20, 29) वाले जातकों के लिए यह महीना भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें। पेशेवर जीवन में टीम वर्क आपके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। परिवार के साथ मधुर संबंध रहेंगे और पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। आर्थिक मामलों में बचत पर ध्यान दें, क्योंकि फिजूलखर्ची आपके बजट को बिगाड़ सकती है। नियमित योग और ध्यान आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण सिद्ध होगा।

मूलांक 3
यदि आपका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो जनवरी आपके लिए प्रगतिशील रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी और आप किसी नए कौशल या कोर्स में रुचि ले सकते हैं। व्यापार में विस्तार के योग हैं और अटके हुए सरकारी काम इस महीने पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बन सकती है। स्वास्थ्य के मामले में खान-पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लीवर या पाचन संबंधी समस्या परेशान कर सकती है।

मूलांक 4
मूलांक 4 (जन्म तारीख 4, 13, 22, 31) के जातकों के लिए जनवरी 2025 थोड़े उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है। राहु के प्रभाव के कारण आपके मन में अचानक से विचार बदल सकते हैं। करियर में किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचें, क्योंकि यह आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। आर्थिक रूप से यह महीना सामान्य रहेगा, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं इसलिए संवाद खुला रखें। शनिवार के दिन दान-पुण्य करना आपके लिए बाधाओं को कम करने में सहायक होगा।

Ank Rashifal January 2026

मूलांक 5
जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनके लिए यह महीना संचार और नेटवर्किंग का है। बुध के प्रभाव से आपकी बुद्धि और वाणी बहुत प्रभावी रहेगी, जिससे आप कठिन से कठिन सौदे भी आसानी से कर पाएंगे। यदि आप मीडिया, लेखन या मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, तो कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। प्रेम संबंधों में नयापन आएगा और आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह एक उत्तम महीना है, बस नसों से संबंधित छोटी परेशानी का ध्यान रखें।

मूलांक 6
मूलांक 6 (जन्म तारीख 6, 15, 24) के जातकों के लिए जनवरी का महीना विलासिता और प्रेम लेकर आएगा। शुक्र के प्रभाव से आप अपने घर की सजावट या खुद के व्यक्तित्व पर धन खर्च कर सकते हैं। करियर में रचनात्मकता बढ़ेगी और कला से जुड़े लोगों को विदेशी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। हालांकि, आपको अपनी सुख-सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च करने से बचना चाहिए ताकि भविष्य में कोई आर्थिक दबाव न आए। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन शुगर के रोगियों को सावधानी बरतनी होगी।

मूलांक 7
यदि आपकी जन्म तारीख 7, 16 या 25 है, तो यह महीना आपके लिए थोड़ा एकांत और गहराई से सोचने वाला होगा। केतु का प्रभाव आपको भौतिक सुखों से थोड़ा दूर कर आध्यात्मिक खोज की ओर ले जा सकता है। करियर में कुछ गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है, हालांकि आपकी अंतरात्मा आपको सही रास्ता दिखाएगी। यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए शांतिदायक रहेंगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी लेकिन उधार देने से बचें। मानसिक शांति के लिए किसी धार्मिक स्थल की यात्रा सुखद रहेगी।

मूलांक 8
मूलांक 8 (जन्म तारीख 8, 17, 26) के जातकों के लिए शनि देव का यह महीना अनुशासन और न्याय का संदेश लेकर आया है। आपकी पिछली मेहनत का फल इस महीने मिलने की पूरी संभावना है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, जिसे आप अपनी कार्यकुशलता से बखूबी निभाएंगे। संपत्ति से जुड़े विवाद हल हो सकते हैं और नया निवेश लाभप्रद रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों के दर्द या हड्डियों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अनुशासित जीवनशैली अपनाना इस महीने आपकी सबसे बड़ी जीत होगी।

मूलांक 
मूलांक 9 (जन्म तारीख 9, 18, 27) के जातकों के लिए जनवरी जोश और उत्साह से भरा रहेगा। मंगल के प्रभाव से आप अपने अधूरे पड़े कार्यों को तेजी से पूरा करेंगे। खेलकूद या रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह महीना विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, अन्यथा बनते काम बिगड़ सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और चोट-चपेट से बचें। भाइयों के साथ संबंधों में सुधार आएगा और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। 

Ank Rashifal January 2026
 

