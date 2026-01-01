Baba Balak Nath : नववर्ष पर लाखों श्रद्धालुओं ने लिया पौणाहारी का आशीर्वाद, धौलगिरी की पहाड़ियां हुईं भक्तिमय

साल 2026 के पहले ही दिन उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालक नाथ मंदिर, दियोटसिद्ध में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम देखने को मिला। कड़ाके की ठंड और धुंध के बावजूद, बाबा के प्रति अटूट आस्था भक्तों को पहाड़ों की ऊंचाइयों तक खींच लाई।

Baba Balak Nath : साल 2026 के पहले ही दिन उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालक नाथ मंदिर, दियोटसिद्ध में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम देखने को मिला। कड़ाके की ठंड और धुंध के बावजूद, बाबा के प्रति अटूट आस्था भक्तों को पहाड़ों की ऊंचाइयों तक खींच लाई। जैसे ही साल की पहली किरण ने दस्तक दी, पूरा परिसर जय बाबे दी के नारों से सराबोर हो गया।

लाखों भक्तों ने टेका मत्था

प्रशासनिक अनुमान के अनुसार, नए साल के पहले दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा की पवित्र गुफा के दर्शन किए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और विदेशों से आए भक्तों ने बाबा के दरबार में माथा टेककर पूरे वर्ष की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सुबह की पहली आरती में भाग लेने के लिए लोग देर रात से ही लंबी कतारों में डटे रहे।

सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। कतारों को व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और होमगार्ड तैनात किए गए। मंदिर परिसर और मुख्य रास्तों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन द्वारा पीने के पानी और चिकित्सा सहायता के विशेष इंतजाम किए गए हैं।

भक्ति और उल्लास का माहौल

श्रद्धालुओं ने गुफा के समीप रोट चढ़ाया और बाबा का आशीर्वाद लिया। कई भक्तों ने अपनी मन्नतें पूरी होने पर भंडारों का भी आयोजन किया। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई, बल्कि संख्या में इजाफा ही हुआ है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ