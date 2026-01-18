Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Basant Panchami 2026 :  करियर में चाहिए रॉकेट जैसी रफ्तार तो वसंत पंचमी पर घर लाएं ये 5 जादुई चीजें

Basant Panchami 2026 :  करियर में चाहिए रॉकेट जैसी रफ्तार तो वसंत पंचमी पर घर लाएं ये 5 जादुई चीजें

Edited By Updated: 18 Jan, 2026 02:18 PM

basant panchami 2026

हिंदू धर्म में वसंत पंचमी का दिन केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, कला और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की साधना का महापर्व है। साल 2026 में यह शुभ अवसर 1 फरवरी को आ रहा है।

Basant Panchami 2026 : हिंदू धर्म में वसंत पंचमी का दिन केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, कला और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की साधना का महापर्व है। साल 2026 में यह शुभ अवसर 1 फरवरी को आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, वसंत पंचमी का दिन अबूझ मुहूर्त होता है यानी इस दिन किया गया हर शुभ कार्य और खरीदी गई विशेष वस्तुएं जीवन में सकारात्मकता का संचार करती हैं। माना जाता है कि वसंत पंचमी में कुछ विशेष प्रतीकात्मक चीजों को घर लाना आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है। ये वस्तुएं न केवल आपके घर के वातावरण को शुद्ध करती हैं, बल्कि मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ाकर आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। तो आइए जानते हैं वसंत पंचमी के दिन कौन सी चीजों को घर लेकर आना चाहिए। 

Basant Panchami 2026

मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर
वसंत पंचमी के दिन घर में मां सरस्वती की नई प्रतिमा या तस्वीर लाना सबसे शुभ माना जाता है। इसे अपने घर के उत्तर-पूर्व  या अध्ययन कक्ष में स्थापित करें। ध्यान रहे कि देवी सरस्वती बैठी हुई मुद्रा में हों। इससे एकाग्रता बढ़ती है और करियर में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है।

वीणा 
वीणा मां सरस्वती का अति प्रिय वाद्य यंत्र है। वास्तु के अनुसार, घर में वीणा रखने से सुख-शांति बनी रहती है और रचनात्मक ऊर्जा का विकास होता है। यदि आप कला, संगीत या मीडिया के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो एक छोटी प्रतीकात्मक वीणा घर लाएं और उसे साफ स्थान पर रखें।

और ये भी पढ़े

Basant Panchami 2026

मोरपंख
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मोरपंख घर लाना बहुत फायदेमंद होता है। इसे अपनी किताबों के बीच या स्टडी टेबल के पास लगाने से नकारात्मकता दूर होती है और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। यह करियर की राह में आने वाले मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है।

सफेद या पीले फूल के पौधे
वसंत ऋतु प्रकृति के खिलने का उत्सव है। इस दिन घर के आंगन या बालकनी में पीले गेंदे या सफेद चमेली का पौधा लगाना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पीला रंग गुरु का प्रतीक है, जो करियर में स्थिरता और ऊंचाइयां प्रदान करता है।

नई कलम और पुस्तक
कलम को ज्ञान का शस्त्र माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन एक अच्छी नई कलम और कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक खरीदकर लाएं। सबसे पहले इस कलम की पूजा मां सरस्वती के चरणों में करें और फिर उससे अपने लक्ष्यों को एक डायरी में लिखें। माना जाता है कि इस दिन शुरू किया गया लेखन कार्य भविष्य में बड़ी सफलता दिलाता है।

क्रिस्टल या स्फटिक की माला
यदि आप बार-बार करियर में फोकस खो देते हैं, तो इस दिन स्फटिक की माला घर लाना और उससे 'ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः' का जाप करना आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकता है। यह मन को शांत रखता है और भ्रम की स्थिति को दूर करता है।

Basant Panchami 2026

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!