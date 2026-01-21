Main Menu

Basant Panchami 2026 : बसंत पंचमी पर इन जगहों पर जलाएं दीपक, करियर को मिलेगी नई दिशा

21 Jan, 2026

Basant Panchami 2026 : माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। साल 2026 में यह पावन पर्व 23 जनवरी, शुक्रवार को मनाया जाएगा। यह दिन विद्या, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बसंत पंचमी का दिन नई शुरुआत और करियर में सफलता के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि सही विधि और स्थानों पर दीपक जलाया जाए, तो जीवन से अंधकार दूर होता है और करियर को एक नई दिशा मिलती है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी 2026 के शुभ मुहूर्त और उन विशेष स्थानों के बारे में जहां दीपक जलाना आपके भविष्य के लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है।

बसंत पंचमी 2026: 

पंचमी तिथि आरंभ: 23 जनवरी 2026, सुबह 02:28 बजे

पंचमी तिथि समापन: 24 जनवरी 2026, सुबह 01:46 बजे

सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त: सुबह 07:13 से दोपहर 12:33 तक

इस वर्ष बसंत पंचमी पर रवि योग और शिव योग का अद्भुत मेल बन रहा है, जो करियर और व्यापार में उन्नति के लिए अत्यंत फलदायी है।

करियर में सफलता के लिए इन 5 स्थानों पर जलाएं दीपक

घर का मंदिर 
सबसे पहला दीपक अपने घर के मंदिर में मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने जलाएं। यदि संभव हो तो शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है, जो करियर में स्थायित्व और सम्मान दिलाती है।

अध्ययन कक्ष या स्टडी टेबल
विद्यार्थी अपनी स्टडी टेबल पर और कामकाजी लोग अपने लैपटॉप या ऑफिस डेस्क के पास एक दीपक जरूर जलाएं। यह स्थान आपकी कर्मभूमि है। यहाँ दीपक जलाने से एकाग्रता बढ़ती है और आपके कार्यक्षेत्र में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यह आपके विजन को स्पष्ट करता है, जिससे आप करियर में सही निर्णय ले पाते हैं।

घर का मुख्य द्वार
बसंत पंचमी की शाम को घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। मुख्य द्वार से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों का प्रवेश होता है। यहां दीपक जलाने से करियर की राह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और उन्नति के नए द्वार खुलते हैं।

उत्तर-पूर्व दिशा
वास्तु शास्त्र के अनुसार, ईशान कोण देवताओं का स्थान होता है और यह ज्ञान की दिशा मानी जाती है। इस कोने को साफ-सुथरा करके यहां एक दीपक जलाएं। इससे आपके विचारों में शुद्धता आती है और यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मानसिक मजबूती मिलती है।

पुस्तकालय या किताबों की अलमारी
यदि आपके घर में पुस्तकों का संग्रह है, तो वहां एक छोटा दीपक सुरक्षित स्थान पर रखें। पुस्तकें साक्षात सरस्वती का रूप हैं। उनके सम्मुख दीप प्रज्वलित करना ज्ञान के प्रति सम्मान प्रकट करना है, जिससे करियर में 'बुद्धि-कौशल' का विकास होता है।

