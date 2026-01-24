Bhanu Saptami Predictions 2026 : भानु सप्तमी पर बन रहे 4 राजयोग, इन 3 राशियों को करियर में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ

Bhanu Saptami Predictions 2026 : ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। जब भी सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है या उनकी विशेष तिथि आती है, तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। भानु सप्तमी जिसे सूर्य जयंती या रथ सप्तमी...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Bhanu Saptami Predictions 2026 : ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। जब भी सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है या उनकी विशेष तिथि आती है, तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। भानु सप्तमी जिसे सूर्य जयंती या रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है, इस वर्ष बेहद खास होने वाली है। वर्ष 2026 में भानु सप्तमी 25 जनवरी, रविवार को मनाई जा रही है। रविवार का दिन और सप्तमी तिथि का संयोग इस दिन को भानु सप्तमी बनाता है, जो सूर्य आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस अवसर पर ब्रह्मांड में 4 अत्यंत शुभ राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जो 3 भाग्यशाली राशियों के लिए सुनहरे भविष्य के द्वार खोलने वाले हैं।

इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए भानु सप्तमी किसी वरदान से कम नहीं है। सूर्य का प्रभाव आपकी राशि में साहस और आत्मविश्वास भरेगा। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने का सोच रहे थे, तो 25 जनवरी के बाद आपको बड़े अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सफलता के संकेत दे रहा है। प्रमोशन के साथ-साथ वेतन वृद्धि के प्रबल योग हैं। पिता और पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की पूरी संभावना है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह भानु सप्तमी आर्थिक समृद्धि लेकर आएगी। राजयोगों के प्रभाव से आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। व्यापार से जुड़े जातकों को कोई बड़ी डील मिल सकती है। नई जॉब के ऑफर आपके द्वार पर दस्तक दे सकते हैं। महालक्ष्मी राजयोग के कारण रुका हुआ धन वापस मिलेगा। निवेश के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। समाज में आपकी साख बढ़ेगी और आप अपनी वाणी से उच्च अधिकारियों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए भानु सप्तमी 'गोल्डन पीरियड' की शुरुआत साबित हो सकती है। गजकेसरी और हंस राजयोग आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे। कार्यस्थल पर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके प्रमोशन का आधार बनेगी। बेरोजगारों को मनचाही नौकरी मिलने के योग हैं। पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझेंगे। विदेश यात्रा या विदेशी कंपनी से जुड़ने का सपना इस दौरान पूरा हो सकता है।

भानु सप्तमी पर जरूर करें ये अचूक उपाय

सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें।

मान्यता है कि भानु सप्तमी पर नमक का त्याग करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है और कुंडली में सूर्य मजबूत होता है।

इस दिन गुड़, गेहूं और लाल वस्त्र का दान किसी जरूरतमंद को करें।

ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।