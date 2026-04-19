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Char dham Yatra 2026 : गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुलेंगे

Edited By Updated: 19 Apr, 2026 08:23 AM

char dham yatra 2026

उत्तरकाशी (नवोदय टाइम्स): मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा से गंगा जी की डोली शनिवार दोपहर 12.15 बजे मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है।

उत्तरकाशी (नवोदय टाइम्स): मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा से गंगा जी की डोली शनिवार दोपहर 12.15 बजे मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है। 

रविवार को परंपरा अनुसार पूजा-अर्चना के बाद दोपहर 12.15 बजे मां गंगा जी की भोग मूर्ति के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे। उधर, रविवार को ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे।

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