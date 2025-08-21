Gemini 2025 Prediction: मिथुन राशि वालों के लिए बड़ी भविष्य, अगले 4 महीने में होंगे बड़े बदलाव

Gemini 2025 Prediction: अगर आपकी मिथुन राशि है तो समझ लीजिए कि यह जाता हुआ साल 2025 आपको अब बहुत कुछ देने वाला है। कई सरप्राइज देने वाला है। मेहनत का फल भी देने वाला है। Name and fame भी देने वाला है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Gemini 2025 Prediction: अगर आपकी मिथुन राशि है तो समझ लीजिए कि यह जाता हुआ साल 2025 आपको अब बहुत कुछ देने वाला है। कई सरप्राइज देने वाला है। मेहनत का फल भी देने वाला है। Name and fame भी देने वाला है। लव लाइफ को बेहतर करने वाला है। आपका एनर्जी लेवल बढ़ाने वाला है। उन मोर्चों पर भी आपको अब कामयाबी देने वाला है जिन मोर्चों पर आप कामयाबी पाने के लिए अभी तक संघर्ष करते चले आ रहे थे लेकिन सफलता आपके हाथ नहीं लग रही थी। सफलता बार-बार आपके हाथ से फिसलती जा रही थी।

लेकिन अब ग्रहों की चाल परिस्थितियों का मुख्य आपकी तरफ मोड़ने वाली है। कई ग्रह मिलकर आपके लिए सफलता की एक नई स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं, वही कुंडली में आपकी चंद्र राशि होती है। जिन लोगों का नाम का, की जी, कू, खू, को, घ, ड, छ और ह से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है।

अब दिसंबर 2025 तक यानी अगले 4:30 महीना में ग्रहों की चाल और मिथुन राशि पर उसके प्रभाव की बात करते हैं। शुरुआत नवग्रह में गुरु का दर्जा हासिल बृहस्पति की चाल से करते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं और वह अतिचारी अवस्था में है यदि तीन गुना तेज रफ्तार में चल रहे हैं और 18 अक्तूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे जो देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। उच्च राशि में आकर बृहस्पति हमेशा परम बलशाली हो जाते हैं।

11 नवंबर को गुरु कर्क राशि में वक्री अवस्था में चले जाएंगे यानि उल्टी चाल चलेंगे. फिर साल के अंत में 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति उल्टी चाल में ही फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी अगले साढ़े चार महीने देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि वालों के लाइफ पर जबरदस्त असर डालने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति के बाद अब शनि देव की बात करते हैं। शनि देव 13 जुलाई से वक्री अवस्था में हैं यानी उल्टी चाल चल रहे हैं और 28 नवंबर 2025 तक शनि वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। मिथुन राशि भी शनि के प्रभाव से अछूती नहीं रहेगी।

राहु और केतु यह दोनों ग्रह अब इस साल कोई राशि परिवर्तन नहीं करने वाले है। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर करते रहेंगे। लेकिन सूर्य 5 बार राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल, बुध, शुक्र का राशि परिवर्तन तीन से चार बार होगा। चंद्रमा तो हर अधाई दिन के बाद अपनी राशि बदल लेते हैं। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा. यह दोनों ग्रहण भी मिथुन राशि वालों की लाइफ पर असर डालेंगे। ग्रहों का यह परिवर्तन 31 दिसंबर तक मिथुन राशि वालों की जिंदगी के अलग-अलग पहलू पर गहरा असर डालने वाला है।

पहले करियर और बिजनेस की बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए साढ़े चार महीने का समय आपके करियर और व्यवसाय में सफलता के नए द्वार खोलेगा। शनि देव भाग्य में वृद्धि करेंगे जिससे मेहनत का पूरा फल मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी या प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापारियों के लिए यह समय नए निवेश और साझेदारियों के लिए उत्तम रहेगा। कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी साढ़े चार महीने का समय मिथुन राशि वालों के लिए स्थिरता और समृद्धि देने वाला रहेगा। बृहस्पति का प्रभाव आपकी आय के नए स्रोत खोल सकता है। यदि आपने पहले कोई निवेश किया है तो अब आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों के लिए यह समय बेहद लाभदायक रहेगा।

पारिवारिक और दांपत्य जीवन की बात की जाए तो कई बड़े ग्रहों का गोचर आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। यदि दांपत्य जीवन में कुछ तनाव चल रहा था, तो रिश्तों में सुधार होगा। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, उनके लिए नए प्रस्ताव आ सकते हैं। संतान सुख की भी संभावनाएं प्रबल हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय उत्तम रहेगा। यदि कोई बीमारी परेशान कर रही थी, तो बड़ी राहत मिलेगी। मानसिक शांति और ऊर्जा बनी रहेगी। यात्राओं के योग भी प्रबल हैं, खासकर विदेश यात्रा का सपना पूरा हो सकता है। साढ़े चार महीने का समय मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए भी बेहद शुभ रहने वाला है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सफलता का योग बनेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना भी साकार हो सकता है।

आप जिन योजनाओं को अभी तक पूरा नहीं कर पाए थे, वह अब पूरी होगी। आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी यानी आपको मैटेरियलिस्टिक और लग्जरी लाइफ जिएंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे और यह समय करियर की दृष्टि से बहुत ही उन्नति दायक साबित होगा। आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होती रहेगी और आपके संपर्क भी बढ़ेंगे यानी प्रभावशाली लोगों से आपका अच्छा। मेल-मिलाप होगा। उठना बैठना होगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी।

साढ़े चार महीने का समय एक तरह से मिथुन राशि वालों के लिए स्वर्णिम समय साबित होने वाला है। करियर, व्यवसाय, परिवार और आर्थिक क्षेत्र में शानदार प्रगति होगी। शनि और बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको हर मोर्चे पर मजबूती प्रदान करेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने का योग भी रहेगा। बुजुर्गों का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। आपके जॉब में आपकी प्रमोशन और इंक्रीमेंट पानी का योग भी बनेगा । आप के वरिष्ठ अधिकारी आप पर मेहरबान रहेंगे और कार्यस्थल पर आप का रुतबा बढ़ेगा।

गुरमीत बेदी

9418033344