Gemini Prediction 2026: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026, पढ़ें 12 महीनों का सालाना राशिफल

Gemini Prediction 2026: “मिथुन राशिफल 2026” का यह विशेष लेख मिथुन राशि के जातकों के लिए लेकर आएं हैं। जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि आने वाला साल यानी कि वर्ष 2026 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। वैदिक ज्योतिष पर आधारित मिथुन राशिफल 2026 की सहायता से आप नए वर्ष में अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, करियर समेत जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का हाल जान सकेंगे। साथ ही हम वर्ष 2026 में होने वाले ग्रहों के गोचर के आधार पर कुछ सरल उपाय भी आपको प्रदान करेंगे। जिनकी सहायता से आप इस साल को बेहतर बना सकेंगे। तो आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए वार्षिक भविष्यफल 2026 क्या भविष्यवाणी कर रहा है।

परिवार

मिथुन राशिफल 2026 के अनुसार, मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन वर्ष 2026 में ज्यादातर अनुकूल रहेगा। दूसरे भाव के कारक ग्रह बृहस्पति पिछले गोचर की तुलना में इस गोचर में ज्यादा अच्छे परिणाम देंगे। बता दें कि गुरु की यह स्थिति भी बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगी, फिर भी वह आपके पक्ष में नतीजे प्रदान करेंगे। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक गुरु ग्रह आपको औसत परिणाम दे सकते हैं। वहीं 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा और घर-परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। परिवार के लोग एक-दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखेंगे और एक-दूसरे के लिए कुछ करने के लिए सोच सकते हैं। आपस में बातचीत का तरीका बहुत प्यार भरा रहेगा।

बृहस्पति देव का प्रभाव 31 अक्टूबर के बाद समाप्त होने के कारण पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा लेकिन 5 दिसंबर के बाद घर-परिवार में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं क्योंकि 5 दिसंबर के बाद केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा। ऐसे में परिजनों के बीच कुछ समस्या रह सकती है। हालांकि, इस वर्ष ज्यादातर समय आप अनुकूल परिणाम पाकर पारिवारिक जीवन का आनंद ले सकेंगे लेकिन फिर भी वर्ष के अंतिम महीनों में पारिवारिक जीवन को लेकर आपको सावधानी बरतनी होगी।

मिथुन राशिफल 2026 कहता है कि गृहस्थ जीवन में आपको इस वर्ष सावधानी बरतनी होगी क्योंकि चौथे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि अच्छी नहीं कही जा सकती है। कार्यक्षेत्र में व्यस्त रहने के कारण आप घर-गृहस्थी को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। जिसका असर आपके प्रभाव गृहस्थ जीवन पर पड़ सकता है। ऐसे में, आपको काम के साथ-साथ गृहस्थ जीवन को भी समय देने की सलाह दी जाती है।

स्‍वास्‍थ्‍य

मिथुन राशिफल 2026 के अनुसार, मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए साल 2026 औसत या औसत से थोड़ा बेहतर रहेगा। हालांकि, बृहस्पति के गोचर को अनुकूल कहा जाएगा लेकिन फिर भी प्रथम/लग्न भाव में गुरु ग्रह की मौजूदगी को स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे में आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा और खानपान उचित रखने की स्थिति में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन असंयमित खान-पान आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। प्रथम भाव में बृहस्पति देव की उपस्थिति आपकी भूख बढ़ाने का काम कर सकती है। इसके फलस्वरूप, आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाकर खानपान या रहन-सहन अपना सकते हैं।

कई बार बृहस्पति आपको आराम पसंद बनाने का काम भी करते हैं। हालांकि आप इन आदतों से दूर रहकर गुरु के नकारात्मक प्रभावों से बच सकेंगे, परंतु यह आपको स्वभाव से विरुद्ध जाने की प्रवृत्ति दे सकते हैं। ऐसी स्थिति 2 जून 2026 तक बनी रह सकती है क्योंकि इसके बाद बृहस्पति देव 31 अक्टूबर तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे। गुरु ग्रह की यह स्थिति आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देगी। वहीं 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति पुनः आपको औसत परिणाम देने लगेंगे जबकि शनि देव का गोचर इस पूरे वर्ष ही कमर या जननांगों से संबंधित कुछ समस्याएं आपको दे सकता है। जिन लोगों को हृदय या सीने से जुड़ी कोई परेशानी पहले से है, उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी तरफ बाकी लोगों को स्वास्थ्य के मामले में शनि देव सामान्य परिणाम देंगे। कुल मिलाकर, इस वर्ष कुछ लोगों को पेट, जननांगों या सीने से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं, परंतु साल के अधिकांश समय बृहस्पति देव आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने देगी।

जो जातक एक नियमित दिनचर्या का पालन करेंगे, उन्हें शनि और बृहस्पति देव के नकारात्मक परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। मिथुन राशिफल 2026 कहता है कि स्वास्थ्य के प्रति थोड़े जागरूकता रहेंगे, तो आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। लेकिन लापरवाही बरतने पर आपको स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती है। जिन जातकों को कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं है, उनके लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। इस प्रकार, वर्ष 2026 मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए औसत या औसत से बेहतर रह सकता है।

प्रेम

मिथुन राशिफल 2026 के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों का प्रेम जीवन वर्ष 2026 में अनुकूल रहेगा। इस वर्ष प्रेम संबंधी मामलों में कोई बड़ी समस्या नज़र नहीं आ रही है, बल्कि बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों का शुभ प्रभाव लंबे समय तक आप पर बना रह सकता है जिसका लाभ आपको प्रेम जीवन में मिलेगा। आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र का गोचर साल के ज्यादातर समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ऊपर से साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहेगी। ऐसे में, आपके प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी। हालांकि 02 जून से 31 अक्टूबर के बीच गुरु का प्रत्यक्ष प्रभाव पंचम भाव पर नहीं होगा लेकिन सप्तमेश होकर उच्च अवस्था में होने के कारण गुरु ग्रह के प्रभाव से उन लोगों का प्रेम जीवन मधुर बना रहेगा जो प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं।

बता दें कि 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और ऐसे में उन लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। शुक्र और गुरु की अनुकूलता की वजह से प्रेम जीवन भी अनुकूल बना रहेगा। शनि देव की स्थिति या दृष्टि का प्रत्यक्ष प्रभाव पंचम भाव पर नहीं होगा लेकिन सप्तम भाव पर होगा। ऐसे में प्रेम विवाह के इच्छुक जातकों के मार्ग में कुछ छोटी-मोटी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। राहु-केतु का प्रत्यक्ष प्रभाव भी पंचम भाव पर नहीं होगा परन्तु पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव पर राहु का प्रभाव 5 दिसंबर तक रहेगा। ऐसे में छोटी-मोटी समस्याएं भले ही रहें लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। कुल मिलाकर, पंचमेश शुक्र और सौभाग्य के कारक बृहस्पति की कृपा से सच्चा प्रेम करने वालों को कोई परेशानी नहीं आएगी।

मिथुन राशिफल 2026 कहता है कि अगर आप सीमाओं में रहकर प्रेम करेंगे, तो प्रेम जीवन सामान्य बना रहेगा और आप लव लाइफ का आनंद ले सकेंगे। हालांकि, कभी-कभी मंगल या सूर्य का प्रभाव रिश्ते में थोड़ी बहुत समस्याएं दे सकता है। कुल मिलाकर, साल 2026 आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा।

कार्यक्षेत्र

मिथुन राशि वालों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 औसत से बेहतर रहेगा। आपके कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपको सामान्य परिणाम देंगे। लेकिन जब गुरु ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, उस समय आपके वरिष्ठ या बॉस आपसे ज्यादा आपके विरोधियों के पक्ष में रहेंगे जिसका थोड़ा नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ सकता है। मिथुन राशिफल 2026 के अनुसार, आप कभी-कभी कार्यक्षेत्र के माहौल से असंतुष्ट नज़र आ सकते हैं। ऐसे में आपको काम बहुत ध्यान से और समर्पण के साथ करना होगा, तब ही आपके कार्य सफल हो सकेंगे।

02 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक बृहस्पति कर्म भाव के स्वामी के रूप में उच्च अवस्था में रहते हुए आपके छठे भाव और कर्म भाव को देखेंगे। ऐसे में, आप अपने कार्यों को समय से पूरा कर सकेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, वरिष्ठों से शाबाशी और वाहवाही भी प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान आपके वरिष्ठ आपसे अच्छा बर्ताव करेंगे और आपको सम्मान की नज़रों से देखेंगे। मिथुन राशिफल 2026 के अनुसार, 31 अक्टूबर के बाद आपको पुनः औसत परिणाम मिल सकते हैं। वहीं, 21 जून से 2 अगस्त 2026 की अवधि में आपके छठे भाव के स्वामी मंगल वृषभ राशि में रहेंगे। ऐसे में, आपको अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और तनाव की वजह से आपको नींद से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इनका प्रभाव आपके काम पर दिखाई दे सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी।

वहीं 18 सितंबर से 12 नवंबर 2026 के दौरान आपके छठे भाव के स्वामी मंगल नीच अवस्था में दूसरे भाव में मौजूद होंगे। इसके परिणामस्वरूप, आपको कार्यक्षेत्र पर बहुत सावधान रहना होगा। किसी सहकर्मी से दूसरे सहकर्मी की निंदा न करें, खासकर अगर बॉस आपके काम से असंतुष्ट नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल न करें क्योंकि आपकी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। कुल मिलाकर, इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने पर वर्ष 2026 आपके लिए अनुकूल रहेगा।

धन

मिथुन राशिफल 2026 के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों के आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 पिछले साल की तुलना में काफ़ी अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक धन के कारक ग्रह बृहस्पति देव आपके प्रथम भाव में रहेंगे और इससे पहले गुरु ग्रह आपके द्वादश भाव में बैठे थे जो आपके खर्चों में वृद्धि करवा रहे थे। लेकिन, प्रथम भाव में गुरु महाराज की मौजूदगी आपके खर्चों को धीरे-धीरे कम करने का काम करेगी, विशेषकर बेकार के खर्चों को। यह एक सकारात्मक बिंदु कहा जाएगा। वहीं, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक धन के कारक बृहस्पति धन भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे जो कि बहुत शुभ स्थिति मानी जाएगी।

गुरु ग्रह की इस स्थिति की वजह से आप अच्छा धन कमाने के साथ-साथ अच्छी बचत भी कर सकेंगे। वहीं, 31 अक्टूबर के बाद यह आपको औसत परिणाम दे सकते हैं जबकि शुक्र का गोचर ज्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहेगा। ऐसे में, शुक्र देव आर्थिक मामलों में आपकी सहायता करेंगे। दूसरी तरफ, शनि देव आर्थिक जीवन में न आपका सहयोग करेंगे और न ही विरोध करेंगे। वहीं, केतु का गोचर अनुकूल और राहु का गोचर औसत रहेगा। लाभ भाव के स्वामी मंगल देव की स्थिति भी आपके लिए सामान्य ही रहेगी।

कुल मिलाकर, साल 2026 मिथुन राशि के जातकों के आर्थिक जीवन के लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। हालांकि, थोड़ी कोशिश करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बेकार के खर्चे रुक जाने की वजह से ही आपको साल की शुरुआत में ही राहत का अनुभव होगा। वहीं, साल का मध्य भाग विशेष रूप से आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप कोशिश करके अच्छी आमदनी के साथ-साथ पर्याप्त बचत भी कर सकेंगे और आर्थिक स्थिति को मज़बूत कर सकेंगे।

उपाय

गाय की सेवा करें और पूर्ण रूप से सात्विक रहें।

नियमित रूप से मंदिर जाए।

संभव हो तो कम से कम 10 नेत्रहीनों को भोजन करवाएं।

आचार्य पंडित सुधांशु तिवारी

प्रश्न कुण्डली विशेषज्ञ/ ज्योतिषाचार्य

संपर्क सूत्र- 9005804317