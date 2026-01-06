Main Menu

    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | खराब मौसम के कारण राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी स्थगित

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 10:44 AM

लुधियाना (विक्की): पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। 

स्टेट कौंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एस.सी.ई.आर.टी.) पंजाब की ओर से जारी सूचना के अनुसार राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आर.आर.ए.) के तहत सीनियर सैकेंडरी वर्ग की यह प्रदर्शनी 6 जनवरी को मैरिटोरियस स्कूल पटियाला में आयोजित की जानी थी। राज्य में लगातार खराब हो रहे मौसम और सर्दियों की छुट्टियों में हुई वृद्धि को देखते हुए विभाग ने इस प्रदर्शनी को फिलहाल टालने का निर्णय लिया है। 

एस.सी.ई.आर.टी. के अनुसार अगली तारीख के बारे में संबंधित स्कूल प्रमुखों और जिला शिक्षा अधिकारियों को बाद में सूचित किया जाएगा। इस संबंध में सहायक डायरैक्टर राजेश द्वारा भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

