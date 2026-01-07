Daily horoscope : आज इन राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 07 Jan, 2026 08:03 AM

मेष : आम तौर पर मजबूत सितारा हर फ्रंट पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, मगर संतान की तरफ से कुछ परेशानी रह सकती है।

वृष: कोर्ट-कचहरी के साथ जुड़े किसी काम के लिए कोई भी यत्न सहजता के साथ न करें, वैसे आम हालात अनुकूल चलेंगे।

मिथुन: सितारा कामकाजी तौर पर आपको व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, मगर घटिया लोगों की शरारतों से बेखबर न रहना चाहिए।

कर्क: बेशक सितारा आमदन के लिए तो अच्छा है, तो भी हर यत्न बहुत सजग रहकर करना चाहिए, क्योंकि सितारा किसी पेमैंट को फंसाने वाला है।

सिंह : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, यत्नों प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मगर अपने क्रोध पर जब्त रखना जरूरी होगा।

कन्या : सितारा उलझनों, झमेलों, पेचीदगियों वाला, इसलिए न तो कोई इंपोर्टेन्ट काम हाथ में लें, और न ही सफर करें।

तुला: सितारा धन लाभ के लिए अच्छा, कारोबारी टूरिंग, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग फ्रूटफुल रहेगी, वैसे हर तरह से बेहतरी होगी।

वृश्चिक: सरकारी कामों के लिए सितारा सुदृढ़ तो है, किंतु आपको कोई भी यत्न या भागदौड़ लाइटली नहीं करनी चाहिए।

धनु : कामकाजी दशा संतोषजनक, तेज प्रभाव दबदबा बना रहेगा, मगर सावधान रहें क्योंकि किसी बाधा के उभरने का डर रहेगा।

मकर: सितारा सेहत के लिए ढीला, इसलिए खान-पान के मामले में लापरवाही न बरतें, नुकसान का भी डर।

कुंभ: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए मन बनाएंगे उसमें कुछ न कुछ कामयाबी जरूर मिलेगी।

मीन : दुश्मनों से फासला रखें क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ेंगे, नुकसान का भी डर।