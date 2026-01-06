SUV में झटका, सनरूफ से लगा सीना... ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे का एक्सीडेंट, सामने आया वीडियो

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानार्यमन सिंधिया सोमवार को शिवपुरी दौरे के दौरान एक छोटे हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार, कोलारस विधानसभा क्षेत्र में समर्थकों का अभिवादन करते समय उनके वाहन में अचानक ब्रेक लगाया गया, जिससे...

नेशनल डेस्क: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानार्यमन सिंधिया सोमवार को शिवपुरी दौरे के दौरान एक छोटे हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार, कोलारस विधानसभा क्षेत्र में समर्थकों का अभिवादन करते समय उनके वाहन में अचानक ब्रेक लगाया गया, जिससे उनके सीने में चोट लगी।

महानार्यमन उस समय युवा सम्मेलन और कॉलेज ग्राउंड में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने पहुंचे थे। समर्थकों से अभिवादन करने के लिए वे अपनी कार की सनरूफ से बाहर निकलकर हाथ हिला रहे थे। तभी ड्राइवर ने भीड़ और किसी बाधा के कारण अचानक ब्रेक लगाया, जिससे झटका इतना तेज हुआ कि उनका सीना कार के हिस्से से टकरा गया।

घटना के तुरंत बाद उन्हें शिवपुरी जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका ECG और एक्स-रे किया, लेकिन दोनों जांचें सामान्य आईं। CMHO संजय ऋषेश्वर ने बताया कि उन्हें मांसपेशियों में खिंचाव और चोट लगी थी। अस्पताल में करीब 40 मिनट तक उनकी निगरानी की गई और दवाइयां देने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।

डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक विशेष बेल्ट पहनने की सलाह दी है। वर्तमान में उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर बताई जा रही है और वे आराम कर रहे हैं। मंगलवार सुबह उनका दूसरा हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा।

