अमेरिका-रूस टकराव खतरनाक मोड़ परः UK के पास स्पेशल US फोर्स ने रूसी शैडो फ्लीट को घेरा, कार्रवाई से यूरोप में अलर्ट (Video)

ब्रिटेन के उत्तर में प्रतिबंधित तेल टैंकर ‘मैरिनेरा’ को जब्त करने के लिए अमेरिकी ऑपरेशन शुरू होने की खबर है। रूसी एजेंसी RT ने अमेरिकी ‘लिटिल बर्ड’ स्पेशल ऑप्स हेलिकॉप्टर की तस्वीरें जारी की हैं। यह घटनाक्रम अमेरिका-रूस तनाव को खतरनाक मोड़ पर ले गया...

International Desk: ब्रिटेन के उत्तर में समुद्र में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। प्रतिबंधित तेल टैंकर ‘मैरिनेरा’ को जब्त करने के लिए अमेरिका द्वारा एक विशेष सैन्य ऑपरेशन शुरू किए जाने की खबर सामने आई है। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी RT ने ऐसे दृश्य जारी किए हैं, जिनमें एक अमेरिकी ‘लिटिल बर्ड’ (MH-6) स्पेशल ऑपरेशंस हेलिकॉप्टर टैंकर के बेहद करीब उड़ान भरता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘मैरिनेरा’ टैंकर रूस की कुख्यात ‘शैडो फ्लीट’ का हिस्सा माना जाता है, जिसका इस्तेमाल पश्चिमी प्रतिबंधों को चकमा देकर ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों का तेल ढोने में किया जाता है।

अमेरिका लंबे समय से ऐसे टैंकरों को वैश्विक सुरक्षा और प्रतिबंध व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बता रहा है। RT द्वारा जारी तस्वीरों और वीडियो में हेलिकॉप्टर से जहाज पर निगरानी या संभावित बोर्डिंग की तैयारी के संकेत मिलते हैं। हालांकि अमेरिका या ब्रिटेन की ओर से अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मॉस्को पहले ही साफ कर चुका है कि रूसी हितों से जुड़े या रूसी झंडे वाले जहाजों पर किसी भी तरह की कार्रवाई को उकसावे की कार्रवाई माना जाएगा। रूस की नौसेना की गतिविधियां भी इस क्षेत्र में बढ़ी हुई बताई जा रही हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब यूक्रेन युद्ध, वेनेजुएला संकट और वैश्विक तेल आपूर्ति पहले से ही अस्थिर है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर समुद्र में एक भी गोली चली, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।

US special forces arrive in UK ‘to seize Axis of Evil tanker’ as it races towards Russia ⤵️ pic.twitter.com/dKOM7sRM7J

ब्रिटिश मीडिया में आई एक सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने ब्रिटेन के नज़दीक एक संदिग्ध ‘शैडो फ्लीट’ तेल टैंकर पर साहसिक कार्रवाई की है। रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम रूस के साथ संभावित टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे यूरोप में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, यह टैंकर पहले वेनेजुएला और ईरान से तेल ढो चुका है और अमेरिका की सख्त निगरानी से बचने के लिए उसने रूसी झंडा (री-फ्लैगिंग) अपना लिया। इसी वजह से अमेरिका के लिए इसे रोकना कानूनी और कूटनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हो गया है।



रिपोर्ट्स के अनुसार, रूस ने इस टैंकर की सुरक्षा के लिए नौसैनिक जहाज और पनडुब्बी तैनात कर दी है। मॉस्को ने चेतावनी दी है कि रूसी झंडे वाले जहाज पर किसी भी तरह की कार्रवाई को सीधी उकसावे वाली हरकत माना जाएगा। अमेरिका ने ब्रिटेन में अपने सैन्य ठिकानों पर निगरानी विमान और विशेष समुद्री बल तैनात किए हैं। हालांकि अब तक किसी आधिकारिक सैन्य हमले या छापेमारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि एक छोटी घटना भी बड़े अंतरराष्ट्रीय संकट में बदल सकती है।

क्या है ‘शैडो फ्लीट’?

‘शैडो फ्लीट’ उन पुराने और संदिग्ध तेल टैंकरों का नेटवर्क है, जो:

फर्जी झंडों के तहत चलते हैं

ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं

प्रतिबंधित देशों का तेल चोरी-छिपे बेचते हैं

अमेरिका, यूरोप और उसके सहयोगी इन जहाजों को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानते हैं।



विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अमेरिका ने रूसी झंडे वाले इस टैंकर पर बलपूर्वक कार्रवाई की, तो यह सीधे रूस-अमेरिका टकराव में बदल सकता है, जिसका असर यूक्रेन युद्ध, तेल बाजार और वैश्विक राजनीति पर पड़ेगा।

