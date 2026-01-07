टेड क्रूज़ का न्यूयॉर्क मेयर पर तीखा प्रहारः कहा- ममदानी “कम्युनिस्ट” और “बहुत खतरनाक", US में दोहराना चाहते वेनेजुएला जैसी तबाही

Edited By Tanuja,Updated: 07 Jan, 2026 02:19 PM
अमेरिकी सीनेटर टेड क्रूज़ ने न्यूयॉर्क के नेता ज़ोहरान ममदानी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनका समाजवादी एजेंडा अमेरिका को वेनेजुएला जैसी तबाही की ओर ले जाएगा। क्रूज़ ने ममदानी की तुलना मादुरो शासन से करते हुए समाजवाद को विफल विचारधारा बताया।
Washington: अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज़ ने न्यूयॉर्क के प्रगतिशील नेता ज़ोहरान ममदानी पर तीखा हमला करते हुए उन पर अमेरिका में समाजवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। क्रूज़ ने कहा कि ममदानी की सोच वही रास्ता अपनाना चाहती है, जिसने वेनेजुएला को आर्थिक और सामाजिक तबाही में धकेल दिया।फॉक्स न्यूज़ पर एक बयान में टेड क्रूज़ ने कहा,“कम्युनिज़्म एक आपदा है, यह कभी काम नहीं करता। न्यूयॉर्क में बैठे कॉमरेड ममदानी इसे नहीं समझते। वह वही करना चाहते हैं, जो मादुरो ने वेनेजुएला में किया।”
क्रूज़ ने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए कहा कि कभी तेल संपन्न और समृद्ध देश रहा यह राष्ट्र समाजवादी नीतियों, सरकारी नियंत्रण और तानाशाही शासन के कारण आज गहरी आर्थिक मंदी, गरीबी, पलायन और राजनीतिक दमन का शिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममदानी जैसे नेता समाजवाद को “न्याय और समानता” के नाम पर पेश करते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह मॉडल निजी स्वतंत्रता, लोकतंत्र और आर्थिक विकास को नष्ट कर देता है।
क्रूज़ ने यह भी कहा कि मादुरो शासन ने लाखों लोगों को गरीबी में धकेला राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला और देश को अंतरराष्ट्रीय अलगाव की ओर ले गया।उनका दावा है कि अमेरिका में समाजवादी प्रयोग इसी तरह के परिणाम ला सकता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारी उथल-पुथल बनी हुई है। ममदानी की ओर से फिलहाल क्रूज़ के इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।