दिल्ली : तुर्कमान गेट हिंसा मामले में एक्शन में आई पुलिस, 5 लोगों को किया गिरफ्तार

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 01:06 PM

नेशनल डेस्क: दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुई हिंसा के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे बवाल के पीछे गहराई से पड़ताल कर रही हैं।

PunjabKesari

घटनास्थल पर मौजूद थे ये नेता

इस हिंसक मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नादवी घटनास्थल पर मौजूद थे। दोनों पर भीड़ को उकासने का आरोप भी है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) मधुर वर्मा ने कहा, “अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक बड़ी साजिश की जांच जारी है। हिंसा भड़काने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”

PunjabKesari

5 पुलिसवाले हुए घायल

जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में MCD ने सैयद फैज इलाही मस्जिद और पास के कब्रिस्तान से सटी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के दौरान लोगों ने पुलिस पर हमला किया। हमलावरों द्वारा पुलिसकर्मियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकने का आरोप है और हादसे में 5 पुलिसवालों के घायल होने की जानकारी सामने आई है।

सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है पुलिस 

इस हमले के हमलावारों की पहचान आदिल कासिम, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद आरिब, उजैफ, अजीम और इरफान के रूप में की है। पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों के अलावा अन्य आरोपी अदनान और समीर ने मिलकर ऑडियो, वीडियो मैसेज बनाकर वायरल किए। इस संबंध में पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है ताकि कोई अन्य पोस्ट वायरल कर लोगों को भड़काया न जा सके।

 

