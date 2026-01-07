बांग्लादेश-पाकिस्तान की दोस्ती हो रही मजबूत, 12 साल बाद ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ानें शुरू

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 12 साल बाद सीधी उड़ानें फिर शुरू होने जा रही हैं। 29 जनवरी से ढाका–कराची मार्ग पर सप्ताह में दो बार उड़ान होगी। यह कदम शेख हसीना सरकार के पतन के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आई गर्मजोशी को दर्शाता है।

International Desk: बांग्लादेश और पाकिस्तान में बढ़ती दोस्ती के बीच 12 वर्षों बाद दोनों देश एक बार फिर सीधी हवाई सेवा शुरू करने जा रहे हैं। सरकारी विमानन कंपनी बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस 29 जनवरी से ढाका और कराची के बीच नॉन-स्टॉप उड़ानें बहाल करेगी। बांग्ला दैनिक प्रथम आलो के अनुसार, शुरुआती चरण में यह उड़ानें हफ्ते में दो दिन गुरुवार और शनिवार को संचालित की जाएंगी। उड़ान ढाका से रात 8:00 बजे रवाना होकर कराची 11:00 बजे पहुंचेगी। वापसी में विमान कराची से रात 12:00 बजे उड़ान भरकर सुबह 4:20 बजे ढाका पहुंचेगा।

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में नई गर्मजोशी देखी जा रही है। दोनों देशों ने हाल के महीनों में कूटनीतिक, व्यापारिक और जन-संपर्क संबंधों को दोबारा मजबूत करने के संकेत दिए हैं। हालांकि ढाका से कराची का सबसे छोटा हवाई मार्ग भारतीय हवाई क्षेत्र से होकर गुजरता है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भारत से ओवरफ्लाइट की अनुमति मिल चुकी है या नहीं। बिमान अधिकारियों के हवाले से tbsnews.net ने बताया कि इस रूट को दोबारा शुरू करने को लेकर पाकिस्तानी विमानन नियामकों से कई महीनों से बातचीत चल रही थी। ढाका-कराची मार्ग पर आखिरी बार सीधी उड़ानें 2012 में संचालित हुई थीं।

पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने औपचारिक मंजूरी देते हुए बिमान को इस रूट पर उड़ान भरने और पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के तय एयर कॉरिडोर इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें दोबारा शुरू करने की घोषणा पहली बार अगस्त 2025 में पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के ढाका दौरे के दौरान की गई थी। यह एक दशक से अधिक समय में पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ पहला उच्चस्तरीय कूटनीतिक संपर्क था।