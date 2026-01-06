Aaj Ka Good Luck (7th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 06 Jan, 2026 03:56 PM

Aaj Ka Good Luck (7th january 2026): आज तिथि 7 जनवरी 2026 वार बुधवार है। ग्रह स्थिति संकेत कुछ इस प्रकार से हैं, बुध-शुक्र प्रभाव से बुद्धि, संवाद, धन और संबंधों में अवसर प्राप्त होंगे।

विशेष वैदिक उपाय (Upay)

प्रातः स्नान के बाद ॐ नमः शिवाय 11 बार जप

घर में घी का दीपक जलाएं

गाय को हरा चारा खिलाएं

मेष राशि (Aries)

आज का गुडलक: करियर में पहचान, साहसिक निर्णय से लाभ

क्या करें (उपाय): सुबह हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, लाल वस्त्र धारण करें।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज का गुडलक: धन आगमन, पारिवारिक सुख

क्या करें (उपाय): लक्ष्मी जी को कमल पुष्प अर्पित करें, मीठा दान दें।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)

आज का गुडलक: संवाद से सफलता, बिज़नेस डील

क्या करें (उपाय): गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, हरे वस्त्र पहनें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज का गुडलक: भावनात्मक स्थिरता, पारिवारिक सहयोग

क्या करें (उपाय): चंद्र देव को दूध अर्पित करें, मोती धारण करें।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

आज का गुडलक: नेतृत्व में उन्नति, मान-सम्मान

क्या करें (उपाय): सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज का गुडलक: योजनाबद्ध सफलता, स्वास्थ्य सुधार

क्या करें (उपाय): बुध मंत्र जप करें, तुलसी को जल दें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

तुला राशि (Libra)

आज का गुडलक: प्रेम और साझेदारी में संतुलन

क्या करें (उपाय): शुक्र देव को सफेद मिठाई अर्पित करें।

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का गुडलक: साहसिक निर्णय, शत्रु विजय

क्या करें (उपाय): भैरव जी की पूजा करें, काले तिल दान करें।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)

आज का गुडलक: भाग्य का साथ, यात्रा लाभ

क्या करें (उपाय): गुरु मंत्र जप, पीला वस्त्र धारण।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)

आज का गुडलक: करियर स्थिरता, मेहनत का फल

क्या करें (उपाय): शनि देव को सरसों तेल चढ़ाएं।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का गुडलक: नवीन विचार, टेक्नोलॉजी में सफलता

क्या करें (उपाय): गरीबों को कंबल दान करें।

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: 4

मीन राशि (Pisces)

आज का गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति

क्या करें (उपाय): विष्णु सहस्रनाम पाठ करें।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 7