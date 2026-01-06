Aaj Ka Good Luck (7th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 06 Jan, 2026 03:56 PM
Aaj Ka Good Luck (7th january 2026): आज तिथि 7 जनवरी 2026 वार बुधवार है। ग्रह स्थिति संकेत कुछ इस प्रकार से हैं, बुध-शुक्र प्रभाव से बुद्धि, संवाद, धन और संबंधों में अवसर प्राप्त होंगे।
विशेष वैदिक उपाय (Upay)
प्रातः स्नान के बाद ॐ नमः शिवाय 11 बार जप
घर में घी का दीपक जलाएं
गाय को हरा चारा खिलाएं
मेष राशि (Aries)
आज का गुडलक: करियर में पहचान, साहसिक निर्णय से लाभ
क्या करें (उपाय): सुबह हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, लाल वस्त्र धारण करें।
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 9
वृषभ राशि (Taurus)
आज का गुडलक: धन आगमन, पारिवारिक सुख
क्या करें (उपाय): लक्ष्मी जी को कमल पुष्प अर्पित करें, मीठा दान दें।
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 6
मिथुन राशि (Gemini)
आज का गुडलक: संवाद से सफलता, बिज़नेस डील
क्या करें (उपाय): गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, हरे वस्त्र पहनें।
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5
कर्क राशि (Cancer)
आज का गुडलक: भावनात्मक स्थिरता, पारिवारिक सहयोग
क्या करें (उपाय): चंद्र देव को दूध अर्पित करें, मोती धारण करें।
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 2
सिंह राशि (Leo)
आज का गुडलक: नेतृत्व में उन्नति, मान-सम्मान
क्या करें (उपाय): सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें।
शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 1
कन्या राशि (Virgo)
आज का गुडलक: योजनाबद्ध सफलता, स्वास्थ्य सुधार
क्या करें (उपाय): बुध मंत्र जप करें, तुलसी को जल दें।
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5
तुला राशि (Libra)
आज का गुडलक: प्रेम और साझेदारी में संतुलन
क्या करें (उपाय): शुक्र देव को सफेद मिठाई अर्पित करें।
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 6
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का गुडलक: साहसिक निर्णय, शत्रु विजय
क्या करें (उपाय): भैरव जी की पूजा करें, काले तिल दान करें।
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 9
धनु राशि (Sagittarius)
आज का गुडलक: भाग्य का साथ, यात्रा लाभ
क्या करें (उपाय): गुरु मंत्र जप, पीला वस्त्र धारण।
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3
मकर राशि (Capricorn)
आज का गुडलक: करियर स्थिरता, मेहनत का फल
क्या करें (उपाय): शनि देव को सरसों तेल चढ़ाएं।
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 8
कुंभ राशि (Aquarius)
आज का गुडलक: नवीन विचार, टेक्नोलॉजी में सफलता
क्या करें (उपाय): गरीबों को कंबल दान करें।
शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 4
मीन राशि (Pisces)
आज का गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति
क्या करें (उपाय): विष्णु सहस्रनाम पाठ करें।
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 7