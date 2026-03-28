Hanuman Jayanti 2026: 1 या 2 अप्रैल किस दिन मनाएं हनुमान जयंती? जानें सटीक तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Hanuman Jayanti 2026 Date And Time: हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti) का पावन पर्व हर साल बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। हनुमान जी (Lord Hanuman) को समर्पित यह दिन भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। राम नवमी (Ram Navami) के बाद आने वाले इस...

Hanuman Jayanti 2026 Date And Time: हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti) का पावन पर्व हर साल बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। हनुमान जी (Lord Hanuman) को समर्पित यह दिन भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। राम नवमी (Ram Navami) के बाद आने वाले इस पर्व का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार रहता है।

पंचांग के अनुसार हनुमान जयंती का पर्व चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ऐसे में हर साल तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बन जाती है कि यह पर्व किस दिन मनाया जाएगा। आइए जानते हैं साल 2026 में हनुमान जयंती की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि।

हनुमान जयंती 2026 कब है? (Hanuman Jayanti 2026 Date)

साल 2026 में हनुमान जयंती 2 अप्रैल, गुरुवार को मनाई जाएगी।

पंचांग के अनुसार:

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 1 अप्रैल 2026, सुबह 07:06 बजे

पूर्णिमा तिथि समाप्त: 2 अप्रैल 2026, सुबह 07:41 बजे

हिंदू धर्म में उदया तिथि (सूर्योदय के समय विद्यमान तिथि) का विशेष महत्व होता है, इसलिए 2 अप्रैल को ही हनुमान जयंती मनाना शुभ माना गया है।

हनुमान जयंती 2026 शुभ मुहूर्त (Hanuman Jayanti 2026 Shubh Muhurat)

इस दिन पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध रहेंगे:

ब्रह्म मुहूर्त: 04:38 AM – 05:24 AM

प्रातः सन्ध्या: 05:01 AM – 06:10 AM

अभिजित मुहूर्त: 12:00 PM – 12:50 PM

विजय मुहूर्त: 02:30 PM – 03:20 PM

गोधूलि मुहूर्त: 06:38 PM – 07:01 PM

सायाह्न सन्ध्या: 06:39 PM – 07:48 PM

अमृत काल: 11:18 AM – 12:59 PM

इन शुभ समयों में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।

हनुमान जयंती का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन (Lord Hanuman) का जन्म हुआ था। इसलिए इसे हनुमान जन्मोत्सव भी कहा जाता है।

इस दिन भक्त हनुमान जी की पूजा, व्रत और (Hanuman Chalisa) का पाठ करते हैं। मंदिरों में विशेष आयोजन होते हैं और भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह उत्सव कई दिनों तक मनाया जाता है।

हनुमान जयंती पूजा विधि (Hanuman Jayanti Puja Vidhi)

हनुमान जयंती के दिन पूजा करने की विधि इस प्रकार है:

सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ लाल वस्त्र धारण करें।

एक चौकी पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाएं।

उस पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें।

घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती अर्पित करें।

भगवान को फूल और माला चढ़ाएं।

सिंदूर, चंदन और चमेली का तेल अर्पित करें।

पंचामृत और लड्डू का भोग लगाएं।

अंत में विधिवत आरती करें।

इस दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

अगर आप भी इस बार हनुमान जयंती मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि 2026 में यह पर्व 2 अप्रैल को मनाया जाएगा, न कि 1 अप्रैल को। सही तिथि और शुभ मुहूर्त में पूजा करने से भगवान हनुमान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।