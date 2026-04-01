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Hanuman Jayanti 2026 : हनुमान जयंती पर करें यह पाठ, मिलेगा शक्ति और सफलता का आशीर्वाद

Edited By Updated: 01 Apr, 2026 02:37 PM

hanuman jayanti 2026

Hanuman Jayanti 2026 : भारत के आध्यात्मिक कैलेंडर में हनुमान जयंती का दिन अत्यंत ऊर्जावान और मंगलकारी माना जाता है। वर्ष 2026 में हनुमान जयंती का पर्व 2 अप्रैल, बुधवार को मनाया जाएगा। चैत्र मास की पूर्णिमा को जन्म लेने वाले पवनपुत्र हनुमान को कलियुग...

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Hanuman Jayanti 2026 : भारत के आध्यात्मिक कैलेंडर में हनुमान जयंती का दिन अत्यंत ऊर्जावान और मंगलकारी माना जाता है। वर्ष 2026 में हनुमान जयंती का पर्व 2 अप्रैल, बुधवार को मनाया जाएगा। चैत्र मास की पूर्णिमा को जन्म लेने वाले पवनपुत्र हनुमान को कलियुग का जागृत देवता माना जाता है। मान्यता है कि वे आज भी सशरीर पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों के संकटों का निवारण करते हैं। यदि आप अपने जीवन में आत्मविश्वास की कमी, शत्रुओं का भय, स्वास्थ्य समस्याएं या करियर में रुकावटों का सामना कर रहे हैं, तो हनुमान जयंती पर किए गए विशेष पाठ आपको मानसिक शक्ति और अपार सफलता प्रदान कर सकते हैं।

Hanuman Jayanti 2026

Shri Hanumat Pancharatnam Stotra श्री हनुमत पंचरत्नम 

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वीताखिल-विषयेच्छं जातानन्दाश्र पुलकमत्यच्छम् ।
सीतापति दूताद्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम् ॥1॥

तरुणारुण मुख-कमलं करुणा-रसपूर-पूरितापाङ्गम् ।
सञ्जीवनमाशासे मञ्जुल-महिमानमञ्जना-भाग्यम् ॥2॥

शम्बरवैरि-शरातिगमम्बुजदल-विपुल-लोचनोदारम् ।
कम्बुगलमनिलदिष्टम् बिम्ब-ज्वलितोष्ठमेकमवलम्बे ॥3॥

दूरीकृत-सीतार्तिः प्रकटीकृत-रामवैभव-स्फूर्तिः ।
दारित-दशमुख-कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः ॥4॥

वानर-निकराध्यक्षं दानवकुल-कुमुद-रविकर-सदृशम् ।
दीन-जनावन-दीक्षं पवन तपः पाकपुञ्जमद्राक्षम् ॥5॥

एतत्-एतत्पवन-सुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यम् ।
चिरमिह-निखिलान् भोगान् भुङ्क्त्वा श्रीराम-भक्ति-भाग्-भवति ॥6॥

इति श्रीमच्छंकर-भगवतः
कृतौ हनुमत्-पञ्चरत्नं संपूर्णम् ॥

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शक्ति और सफलता के लिए विशेष उपाय

सफलता के लिए: एक पीपल के पत्ते पर केसर से 'श्री राम' लिखें और उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। बाद में इसे अपने पर्स या तिजोरी में रखें।
नकारात्मकता दूर करने के लिए: मंदिर में जाकर हनुमान जी के कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं।
आर्थिक लाभ के लिए: हनुमान जी को बनारसी पान अर्पित करें। इसमें कत्था, गुलकंद, सौंफ और इलायची होनी चाहिए (तंबाकू और चूना न हो)।
 

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