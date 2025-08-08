Main Menu

Heramba Sankashti Chaturthi: जानें, हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी व्रत की तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Edited By Sarita Thapa,Updated: 11 Aug, 2025 07:05 AM

Heramba Sankashti Chaturthi: हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक पावन व्रत है, जो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवों के देव के महादेव की विशेष पूजा की जाती है।

Heramba Sankashti Chaturthi: हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक पावन व्रत है, जो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवों के देव के महादेव की विशेष पूजा की जाती है। हेरम्ब गणेश को संकटों को हरने वाले और अपने भक्तों की रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। इस बार भाद्रपद माह की संकष्टी चतुर्थी 12 अगस्त के दिन मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करने और व्रत रखने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है और घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी क शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में-  

Heramba Sankashti Chaturthi Shubh Muhurat हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त                    
पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 12 अगस्त को सुबह 8 बजकर 40 मिनट पर हो रही है और इसका समापन 13 अगस्त को सुबह 6 बजकर 35 मिनट पर होगा। ऐसे में भाद्रपद माह की हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी मंगलवार 12 अगस्त को मनाई जाएगी।       

Heramba Sankashti Chaturthi Puja Vidhi हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि
संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें।
अब घर के मंदिर की सफाई करने के बाद गंगाजल का छिड़काव करें और व्रत का संकल्प लें।
इसके बाद एक चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें।
फिर गणेश जी को दूर्वा घास, शुद्ध जल, अक्षत, फूल, धूप, दीप, मोदक या लड्डू चढ़ाएं।
उसके बाद गणेश जी के मंत्रों और नामों का जाप करें।
फिर गणेश जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और आरती करें।
अंत में रात्रि के समय चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपना व्रत खोलें।  

