    Lathmar Holi 2026 : लठमार होली में जा रहे हैं ? जानिए कौन से रास्ते रहेंगे बंद और कहां मिलेगा पार्किंग स्पेस

Lathmar Holi 2026 : लठमार होली में जा रहे हैं ? जानिए कौन से रास्ते रहेंगे बंद और कहां मिलेगा पार्किंग स्पेस

25 Feb, 2026 09:58 AM

lathmar holi 2026

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Lathmar Holi 2026 : होली के अवसर पर इस बार मथुरा-वृंदावन में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु श्रीकृष्ण की नगरी में रंगोत्सव मनाने पहुंच रहे हैं। अनुमान है कि पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार रिकॉर्ड संख्या में भक्त ब्रजभूमि में जुटेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए व्यापक तैयारियां की हैं।

बरसाना और नंदगांव में आयोजित होने वाली प्रसिद्ध लठामार होली के दौरान विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इन दिनों आयोजन स्थल के आसपास वाहनों के प्रवेश पर सख्त रोक रहेगी। श्रद्धालुओं को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़े करने होंगे, जहां से वे शटल बसों या पैदल ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकेंगे।

शहर के प्रमुख मंदिरों और घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही रूट डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। भारी और व्यावसायिक वाहनों को शहर की सीमा पर ही रोकने की व्यवस्था की गई है, जबकि छोटे वाहनों के लिए अलग-अलग वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है।

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग का ही उपयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। भीड़ प्रबंधन और निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरों की सहायता ली जाएगी। पुलिस, प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवी संगठन मिलकर यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि उत्सव शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो।

24 और 25 फरवरी को बरसाना में लठामार होली का आयोजन होगा। इन तिथियों पर कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। छाता-बरसाना रोड, नंदगांव-बरसाना मार्ग, गोवर्धन-बरसाना रोड और अन्य प्रमुख रास्तों से भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह रोका जाएगा। कुछ स्थानों पर सभी प्रकार के वाहनों पर रोक रहेगी। रोडवेज और नगर निगम की बसों को भी निर्धारित पार्किंग स्थल तक ही संचालन की अनुमति होगी।

डायवर्जन व्यवस्था के तहत कोसी, छाता और गोवर्धन के रास्तों से वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए गोवर्धन रोड, करहैला रोड, ढवाला रोड, बरसाना-कोसी रोड, बरसाना-छाता रोड, रूपनगर रोड, कामा रोड और कस्बा बरसाना सहित विभिन्न स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में भी कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही सीमित की गई है। गोवर्धन चौराहा, मंडी चौराहा, भूतेश्वर तिराहा और अन्य प्रमुख स्थानों से मंदिरों की ओर जाने वाले रास्तों पर नियंत्रण रहेगा। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग और छटीकरा से वृंदावन के बीच भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। शहर के अंदर भी कई आंतरिक मार्गों पर वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी और ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जाएगा। रोडवेज बसों का संचालन भी सीमित रूट तक ही रहेगा।

कुल मिलाकर, प्रशासन ने होली के इस भव्य आयोजन को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए बहुस्तरीय योजना तैयार की है, ताकि श्रद्धालु ब्रज की होली का आनंद बिना किसी असुविधा के ले सकें।

 

