Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Barsana Holi 2026 : श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात, अब 14 घंटे खुलेंगे लाड़ली जी के पट, हुरियारों के लिए एंट्री पास हुआ अनिवार्य

Barsana Holi 2026 : श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात, अब 14 घंटे खुलेंगे लाड़ली जी के पट, हुरियारों के लिए एंट्री पास हुआ अनिवार्य

Edited By Updated: 23 Feb, 2026 09:57 AM

barsana holi 2026

ब्रज की प्रसिद्ध लठामार होली के दौरान इस साल श्रद्धालुओं को अपनी आराध्या राधारानी के दर्शनों के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। मंदिर प्रबंधन ने दर्शन के समय में भारी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है।

Barsana Holi 2026 : ब्रज की प्रसिद्ध लठामार होली के दौरान इस साल श्रद्धालुओं को अपनी आराध्या राधारानी के दर्शनों के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। मंदिर प्रबंधन ने दर्शन के समय में भारी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। साथ ही, लठामार होली की परंपरा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने इस बार पास व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है।

दर्शन समय में हुआ बड़ा बदलाव
आमतौर पर श्रीजी मंदिर में दर्शन के समय सीमित होते हैं, लेकिन होली के दौरान उमड़ने वाले लाखों भक्तों के सैलाब को देखते हुए मंदिर के पट अब दिन में 14 घंटे खुले रहेंगे। मंदिर भोर से लेकर देर रात तक खुला रहेगा, ताकि कतारों में खड़े हर भक्त को राधारानी की एक झलक मिल सके। इससे भगदड़ जैसी स्थिति से बचने और भीड़ प्रबंधन में बड़ी मदद मिलेगी।

हुरियारों के लिए डिजिटल पास 
बरसाना की गलियों में होने वाली प्रसिद्ध लठामार होली में नंदगांव से आने वाले हुरियारों के लिए इस बार विशेष पहचान पत्र यानी पास जारी किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परंपरा में केवल असली हुरियारे ही शामिल हों, यह कदम उठाया गया है। बिना वैध पास के किसी भी बाहरी व्यक्ति को हुरियारों की टोली में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस प्रशासन इन पासों की सघन चेकिंग करेगा।

सुरक्षा और अन्य इंतजाम
प्रशासन ने बरसाना को विभिन्न सेक्टरों में बांट दिया है। लठामार होली के मुख्य स्थल 'रंगीली गली' और मंदिर मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही, हुरियारिनों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की बड़ी टुकड़ी तैनात की जाएगी।

और ये भी पढ़े

भक्तों के लिए संदेश
श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे दर्शन के नए समय के अनुसार अपनी यात्रा का प्लान बनाएं और प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन करें। इस बार दर्शन के समय में विस्तार होने से बुजुर्गों और बच्चों को भी आसानी से दर्शन मिल सकेंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!