Kark Rashifal 5 March : कर्क राशि वालों को आज मिल सकती है कोई सुखद खबर

Edited By Updated: 04 Mar, 2026 01:30 AM

kark rashifal 5 march

Kark Rashifal 5 March : 5 मार्च 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए भावनाओं के सागर में सुखद लहरें लेकर आया है। चंद्रमा की प्रधानता वाली यह राशि स्वभाव से कोमल, संवेदनशील और सहज होती है। आज ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपके जीवन में किसी...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Kark Rashifal 5 March : 5 मार्च 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए भावनाओं के सागर में सुखद लहरें लेकर आया है। चंद्रमा की प्रधानता वाली यह राशि स्वभाव से कोमल, संवेदनशील और सहज होती है। आज ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपके जीवन में किसी सुखद खबर का आगमन तय है। यदि पिछला कुछ समय उथल-पुथल या मानसिक चिंता में बीता है, तो आज का दिन आपके लिए मरहम का काम करेगा।

दिन की सामान्य ऊर्जा
आज कर्क राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपको घर और बाहर दोनों जगह एक सकारात्मक वातावरण महसूस होगा। आज आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। आज आपमें करुणा और सेवा भाव अधिक रहेगा। परिवार के साथ तालमेल बहुत गहरा होगा।  अत्यधिक भावुकता से बचें। किसी की बातों को दिल से लगाकर खुद को उदास न करें।

करियर और कार्यक्षेत्र
कार्यस्थल पर आज का दिन आपके लिए अनुकूल परिस्थितियों वाला है। ऑफिस में आज आपको कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जिसका आप महीनों से इंतजार कर रहे थे। यह आपकी पदोन्नति, वेतन वृद्धि या किसी पसंदीदा प्रोजेक्ट के मिलने से संबंधित हो सकती है। आपके बॉस आज आपकी मेहनत और ईमानदारी की सार्वजनिक रूप से तारीफ कर सकते हैं। सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और टीम वर्क के कारण आप अपना टारगेट समय से पहले पूरा कर लेंगे। व्यापार में आज कोई नया और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकता है। विशेष रूप से जल, तरल पदार्थ, शिक्षा या महिलाओं से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करने वालों को जबरदस्त मुनाफा होगा। आपकी पुरानी साख और ग्राहकों के साथ आपके व्यवहार के कारण आज आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है।

आर्थिक स्थिति:
आर्थिक रूप से आज का दिन संतोषजनक है।  यदि आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी सरकारी काम में अटका था, तो आज उसके मिलने की प्रबल संभावना है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला आज आपके हक में आ सकता है, जो एक बहुत बड़ी सुखद खबर साबित होगी। आज आप घर की सुख-सुविधाओं या सजावट की चीजों पर खर्च कर सकते हैं। यह खर्च आपको खुशी देगा, इसलिए इसे बोझ न समझें।

प्रेम और पारिवारिक जीवन
कर्क राशि के लिए परिवार ही उनका संसार होता है और आज आपका यह संसार खुशियों से भरा रहेगा।  घर में किसी सदस्य की शादी तय होने, संतान प्राप्ति की सूचना मिलने या किसी सदस्य की नौकरी लगने जैसी सुखद खबर मिल सकती है। शाम को घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। लव लाइफ में आज गहराई आएगी। आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को बिना कहे समझ जाएगा। जो लोग शादी का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ है। आज आपको अपनी माता का विशेष स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा, जो आपके आत्मविश्वास को दोगुना कर देगा।

शिक्षा और छात्र:
छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को पहचानने का है। यदि आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी है, तो आज उसका परिणाम आपकी उम्मीदों से बेहतर आ सकता है। जो छात्र शोध या रचनात्मक विषयों से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई नई प्रेरणा या उपलब्धि मिल सकती है।

 स्वास्थ्य
आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी फिट महसूस करेंगे। तनाव कम होने से आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। योग और ध्यान आज आपको और भी बेहतर परिणाम देंगे। चूंकि आपकी राशि जल तत्व प्रधान है, इसलिए आज अधिक ठंडी चीजों के सेवन से बचें। छाती या फेफड़ों से संबंधित पुरानी परेशानी वाले लोग थोड़ा सतर्क रहें।

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का नीला। 
शुभ अंक: 2 और 7

आज के लिए विशेष उपाय 

शिव अभिषेक: आज शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें। "ॐ नमः शिवाय" का जाप करने से आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी।
सफेद वस्तुओं का दान: किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या सफेद वस्त्र दान करें।
चंद्र दर्शन: यदि संभव हो, तो रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे मानसिक शांति बनी रहेगी।


 

