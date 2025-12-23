Kashi Vishwanath Dham : काशी में New Year 2026 की तैयारी, तीन दिन बंद रहेंगे स्पर्श दर्शन, 25 से बढ़ेगा भक्तों का सैलाब

Kashi Vishwanath Dham : नववर्ष के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में तीन दिनों तक श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन का लाभ नहीं मिल सकेगा। संभावित भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सख्त करने का निर्णय लिया है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Kashi Vishwanath Dham : नववर्ष के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में तीन दिनों तक श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन का लाभ नहीं मिल सकेगा। संभावित भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सख्त करने का निर्णय लिया है। मंदिर में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया 23 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। वहीं, 25 दिसंबर से काशी में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में तेज़ इज़ाफा होने की संभावना जताई गई है।

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने जानकारी दी कि 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक केवल बाबा के झांकी दर्शन कराए जाएंगे। इस दौरान स्पर्श दर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भीड़ अत्यधिक बढ़ती है, तो स्पर्श दर्शन पर रोक की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

सीईओ ने बताया कि शीतकालीन अवकाश और नए साल के चलते हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी पहुंचते हैं। पिछले वर्ष महाकुंभ के दौरान जो व्यवस्थाएं लागू की गई थीं, इस बार भी वही इंतजाम अपनाए जाएंगे, ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारु बनी रहे और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

धाम परिसर में उमड़ी भीड़

वीकेंड के कारण शनिवार को भी काशी विश्वनाथ धाम में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर के गेट नंबर चार से लेकर बांसफाटक तक लंबी कतारें लगी रहीं। धाम परिसर के भीतर भी बैरिकेडिंग के बीच श्रद्धालु कतारबद्ध होकर दर्शन करते नजर आए।

नए साल पर ऑनलाइन बुकिंग पर रोक

नववर्ष के दौरान दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा अस्थायी रूप से बंद रहेगी। मंदिर प्रशासन के अनुसार, 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक संभावित भीड़ को देखते हुए ऑनलाइन बुकिंग नहीं की जाएगी। हालांकि, बाबा की आरती के लिए बुकिंग मंदिर की वेबसाइट और मोबाइल एप के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। सुगम दर्शन और रुद्राभिषेक की ऑनलाइन बुकिंग दो जनवरी के बाद दोबारा शुरू की जाएगी। वहीं, एडवांस टिकट की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा एक माह के लिए ही उपलब्ध रहती है।

