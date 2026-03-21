Khatu Shyam Aarti Time : खाटूश्याम मंदिर में बदला आरती टाइम ! दर्शन से पहले जरूर देखें नया शेड्यूल

Khatu Shyam Aarti Time : विश्व प्रसिद्ध खाटूश्याम जी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। यदि आप इन दिनों बाबा श्याम के दर्शन के लिए आरती के समय मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले नए आरती समय जरूर जान लें,...

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Khatu Shyam Aarti Time : विश्व प्रसिद्ध खाटूश्याम जी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। यदि आप इन दिनों बाबा श्याम के दर्शन के लिए आरती के समय मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले नए आरती समय जरूर जान लें, क्योंकि मंदिर समिति ने दो प्रमुख आरती के समय में बदलाव किया है। मंदिर में प्रतिदिन बाबा श्याम की पांच बार आरती होती है और इनमें से दो आरती के समय बाबा का विशेष श्रृंगार बदला जाता है, जिसमें भक्तों को उनके अलग-अलग मनमोहक रूपों के दर्शन होते हैं।

दरअसल, खाटूश्याम जी मंदिर में आरती का समय सर्दी और गर्मी के मौसम के अनुसार बदलता रहता है। चैत्र कृष्ण पक्ष से चैत्र शुक्ल पक्ष शुरू होने और मौसम में बदलाव को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी ने श्रृंगार आरती और संध्या आरती के समय में परिवर्तन किया है। जारी नई समय सारणी के अनुसार अब प्रातः श्रृंगार आरती सुबह 7:30 बजे होगी, जबकि संध्या आरती शाम 7:00 बजे आयोजित की जाएगी।

नई व्यवस्था के अनुसार सबसे पहले सुबह मंदिर खुलने के बाद मंगला आरती होती है, जो गर्मियों में सुबह 4:30 बजे होती है, जबकि सर्दियों में इसका समय सुबह 5:30 बजे रहता है। इसके बाद श्रृंगार आरती होती है, जिसमें बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया जाता है और अब यह आरती सुबह 7:30 बजे होगी। तीसरी आरती भोग आरती होती है, जो दोपहर 12:30 बजे अपने निर्धारित समय पर ही होगी और इस दौरान बाबा को विशेष भोग अर्पित किया जाता है।

इसके बाद शाम को संध्या आरती होती है, जिसका समय अब 7:00 बजे कर दिया गया है, जबकि पहले यह 6:45 बजे होती थी। दिन की अंतिम आरती शयन आरती होती है, जो रात 10:00 बजे होगी। शयन आरती के बाद मंदिर में भीड़ कम होने पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे नए आरती समय के अनुसार ही दर्शन की योजना बनाएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।