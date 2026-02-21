Khatu Shyam Lakkhi Mela 2026 : लक्खी मेले की भव्य शुरुआत, 24 घंटे होंगे दर्शन, जानें से पहले पढ़ लें जरूरी गाइड

Khatu Shyam Lakkhi Mela 2026 : सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी धाम में वार्षिक लक्खी मेले का आगाज हो गया है। बाबा श्याम के दर्शनों के लिए उत्सुक श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार गुरुवार शाम को विशेष पूजा और तिलक के बाद खोल दिए गए हैं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Khatu Shyam Lakkhi Mela 2026 : सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी धाम में वार्षिक लक्खी मेले का आगाज हो गया है। बाबा श्याम के दर्शनों के लिए उत्सुक श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार गुरुवार शाम को विशेष पूजा और तिलक के बाद खोल दिए गए हैं।

मेले का शेड्यूल और समय

मेले की अवधि: मुख्य मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा।

24 घंटे दर्शन: श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए, मेले के समापन तक मंदिर के पट दिन-रात खुले रहेंगे। अब भक्त अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय बाबा के दर्शन कर सकते हैं।

वीआईपी कल्चर पर रोक

प्रशासन और श्रीश्याम मंदिर कमेटी ने इस बार एक बड़ा निर्णय लिया है। मेले के दौरान वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी गई है। अब हर श्रद्धालु, चाहे वह कोई भी हो, एक ही कतार में लगकर सामान्य तरीके से बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करेगा।

सुगम यात्रा के लिए विशेष प्रबंध

भक्तों को खाटू धाम पहुँचने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए परिवहन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली, जयपुर और कुरुक्षेत्र जैसे शहरों से रींगस तक के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जयपुर के अजमेर रोड स्थित नए बस स्टैंड और दिल्ली से खाटू के लिए नियमित बसों की संख्या बढ़ा दी गई है। रींगस से खाटू धाम के लिए टैक्सियों और शटल बसों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन

पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी CCTV कैमरों और भारी पुलिस बल द्वारा की जा रही है। भक्तों की कतारों को व्यवस्थित करने के लिए विशाल भक्ति मार्ग और अलग-अलग निकास द्वार बनाए गए हैं। 18 फरवरी को तिलक सेवा के लिए मंदिर बंद किया गया था, जिसके बाद अब बाबा का नूतन श्रृंगार भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।