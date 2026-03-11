Kumbh Rashifal 12 March : अलर्ट ! कुंभ राशि वाले 12 मार्च को भूलकर भी न करें ये 2 काम, वरना हाथ से निकल जाएगा बड़ा मौका

Kumbh Rashifal 12 March : 12 मार्च 2026 का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए एक हाई-वोल्टेज दिन साबित होने वाला है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी शनि देव इस समय आपकी ही राशि में विराजमान होकर 'शश महापुरुष योग' बना रहे हैं

Kumbh Rashifal 12 March : 12 मार्च 2026 का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए एक हाई-वोल्टेज दिन साबित होने वाला है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी शनि देव इस समय आपकी ही राशि में विराजमान होकर 'शश महापुरुष योग' बना रहे हैं, लेकिन 12 मार्च को चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। यह ग्रहों की एक ऐसी स्थिति है जहां आपके सामने एक तरफ 'सुनहरा अवसर' खड़ा है, तो दूसरी तरफ 'विनाशकारी गड्ढा'। कुंभ राशि वाले अपनी बौद्धिक क्षमता और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं लेकिन आज के सितारे आपको एक गंभीर अलर्ट जारी कर रहे हैं। यदि आपने आज अनजाने में भी ये 2 गलतियां कर दीं, तो आपके हाथ में आता हुआ एक बड़ा मौका रेत की तरह फिसल सकता है।

महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करना

आज चंद्रमा आपके आठवें भाव में है, जो भ्रम और छिपे हुए शत्रुओं का कारक हो सकता है। यदि आज आपके पास नौकरी का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस की कोई डील या संपत्ति के कागजात आते हैं, तो उन पर तुरंत साइन न करें। छोटे अक्षरों में लिखी कोई शर्तआपके भविष्य के लिए सिरदर्द बन सकती है। कागजों को कम से कम दो बार पढ़ें या किसी कानूनी विशेषज्ञ की सलाह लें। मुमकिन हो तो हस्ताक्षर को एक दिन के लिए टाल दें।

अपनों या वरिष्ठों से बहस और कटु वाणी का प्रयोग

कुंभ राशि वाले कभी-कभी अपनी बात को सही साबित करने के लिए बहुत तर्क देते हैं। आज आपकी वाणी भाव में मंगल की दृष्टि है, जो आपकी भाषा को कठोर बना सकती है। ऑफिस में बॉस से या घर में पिता/बुजुर्गों से हुई एक छोटी सी बहस आपके प्रमोशन या किसी बड़े प्रोजेक्ट के अवसर को खत्म कर सकती है।

क्या करें: "मौनं सर्वार्थ साधनम्" (मौन रहने से सब काम सिद्ध होते हैं)। आज विवाद की स्थिति में चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी।

करियर और नौकरी

यदि आप उपरोक्त दो गलतियों से बच जाते हैं, तो करियर के मामले में आज एक अद्भुत अवसर आपका इंतजार कर रहा है। आपकी मेहनत रंग ला रही है। कोई विदेशी प्रोजेक्ट या बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। जो जातक आईटी, डेटा साइंस, या इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन नवाचार का है। आपका कोई नया आईडिया मैनेजमेंट को पसंद आ सकता है। ऑफिस में कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।

आर्थिक पक्ष

12 मार्च को धन का आगमन तो होगा, लेकिन उसके रुकने की गारंटी कम है। शेयर बाजार या किसी पुराने बीमा से अचानक पैसा मिल सकता है। आज किसी के बहकावे में आकर बड़ा निवेश न करें। 'क्विक मनी' या रातों-रात अमीर बनने वाली स्कीमों से दूर रहें, वरना हाथ आया पैसा भी चला जाएगा। आज किसी को उधार देना "पैसे को कुएं में डालने" जैसा होगा। वापसी की उम्मीद न के बराबर रहेगी।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील है। जीवनसाथी आपकी किसी बात से नाराज हो सकते हैं। उन्हें मनाने के लिए आज आपको उनके दृष्टिकोण से सोचना होगा। अहंकार को बीच में न आने दें। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो आज प्रपोज करने के लिए दिन ठीक नहीं है। बात बिगड़ सकती है। थोड़ा और इंतजार करें। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो आपको मानसिक तनाव से बाहर निकलने में मदद करेंगे।

स्वास्थ्य

अष्टम चंद्रमा के कारण आपको थोड़ी बेचैनी या लो एनर्जी महसूस हो सकती है। अधिक सोचने की आदत से बचें। इससे सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल न करें। आज चोट लगने की संभावना बनी हुई है।

आज के दिन को शुभ बनाने के उपाय

शनि देव की आराधना: "ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें।

काले कुत्ते को रोटी: आज काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। इससे राहु और शनि की प्रतिकूलता दूर होगी।

हनुमान चालीसा: मन की शांति और आत्मविश्वास के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें।

नीला रंग: आज नीले या गहरे रंग के वस्त्र पहनें, यह आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा।