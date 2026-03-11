Mesh Rashifal 12 March : 12 मार्च को मेष राशि वालों के लिए खुलेगा कुबेर का खजाना, बरसेगी असीम कृपा

Edited By Prachi Sharma,Updated: 12 Mar, 2026 12:30 AM
Mesh Rashifal 12 March : 12 मार्च 2026 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि एक गोल्डन डे साबित होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस दिन ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपके जीवन में धन, समृद्धि और सौभाग्य का...
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
Mesh Rashifal 12 March : 12 मार्च 2026 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि एक गोल्डन डे साबित होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस दिन ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपके जीवन में धन, समृद्धि और सौभाग्य का महासंगम होने जा रहा है। मंगल की ऊर्जा और गुरु की कृपा से आपकी राशि के लिए "कुबेर का खजाना" खुलने के योग बन रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि शिक्षा, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और आर्थिक स्थिति के मामले में यह दिन आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है।
आर्थिक पक्ष
मेष राशि के जातकों के लिए 12 मार्च का दिन आर्थिक रूप से सबसे अधिक प्रभावशाली रहने वाला है। आपकी कुंडली के द्वितीय और एकादश भाव में ग्रहों का शुभ गोचर हो रहा है। यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था या किसी को दिया हुआ उधार वापस नहीं मिल रहा था, तो आज वह अप्रत्याशित रूप से आपके पास लौट सकता है। शेयर बाजार, कमोडिटी या रियल एस्टेट में पहले किए गए निवेश का आज आपको शानदार रिटर्न मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं और आपको अपने हिस्से का लाभ मिल सकता है। आज के दिन निवेश करना भविष्य के लिए बहुत फलदायी होगा, लेकिन भावुकता में आकर बड़ा निर्णय न लें।
करियर और व्यापार
कामकाज के मोर्चे पर मेष राशि वाले आज वन मैन आर्मी की तरह नजर आएंगे। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। बॉस आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे, जिससे आपकी पदोन्नति (Promotion) या वेतन वृद्धि के रास्ते खुल सकते हैं। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज कोई बड़ा ऑफर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए आज का दिन विस्तार का है। नई डील साइन हो सकती है या किसी बड़े क्लाइंट के साथ लंबी साझेदारी शुरू हो सकती है। विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को भारी मुनाफा होने की संभावना है।
प्रेम और वैवाहिक जीवन
ग्रहों की स्थिति आपके व्यक्तिगत संबंधों में भी नई ऊर्जा का संचार करेगी। जीवनसाथी के साथ चल रहे मनमुटाव खत्म होंगे। आप दोनों के बीच समझ बढ़ेगी और शाम को किसी रोमांटिक डिनर या यात्रा की योजना बन सकती है। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने साथी के साथ भविष्य की योजनाएं साझा करेंगे।
स्वास्थ्य:
मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। 12 मार्च को आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद सक्रिय महसूस करेंगे। यदि आप लंबे समय से किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे थे, तो आज उसमें सुधार देखने को मिलेगा। योग और ध्यान की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, जिससे आप तनावमुक्त महसूस करेंगे।
12 मार्च को भाग्यशाली बनाने वाले विशेष योग
इस दिन आकाश मंडल में गजकेसरी योग या धन योग जैसी स्थितियां बन रही हैं, जो मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं। यह समय है अपनी कार्यक्षमता को दिखाने का और उन अवसरों को लपकने का जो भाग्य आपको दे रहा है।
12 मार्च के लिए विशेष उपाय
अपनी किस्मत के दरवाजों को पूरी तरह खोलने और कुबेर देव की कृपा बनाए रखने के लिए मेष राशि वाले ये उपाय अवश्य करें-
सुबह स्नान के बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
लाल वस्तु का दान: किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल या लाल कपड़े दान करें।
कुबेर मंत्र: आज 108 बार इस मंत्र का जाप करें: “ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः॥”
सूर्य देव को अर्घ्य: तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर सूर्य देव को अर्पित करें।