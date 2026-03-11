Tula Rashifal 12 March : 12 मार्च को तुला राशि वालों को मिलेगी बॉस से वाहवाही, व्यापार में भी होगा बड़ा धमाका

Tula Rashifal 12 March : 12 मार्च 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए सफलता के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जो ऐश्वर्य, सौंदर्य और सुख-सुविधाओं का कारक है। इस दिन ग्रहों की चाल आपके पक्ष में एक ऐसी विजयी स्थिति का...

करियर:

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन उनके करियर ग्राफ को ऊपर ले जाने वाला है। आपकी राशि के दशम भाव (कर्म भाव) पर ग्रहों की अनुकूल दृष्टि बनी हुई है। पिछले काफी समय से आप जिस प्रोजेक्ट या टास्क पर दिन-रात मेहनत कर रहे थे, उसका परिणाम आज सबके सामने आएगा। आपकी कार्यक्षमता और टीम को साथ लेकर चलने के गुण की बॉस सार्वजनिक रूप से सराहना कर सकते हैं। मुमकिन है कि आपको 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' का खिताब या कोई विशेष इंसेंटिव मिले। यदि आपकी पदोन्नति रुकी हुई थी, तो आज प्रबंधन की ओर से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। आपकी कार्यकुशलता को देखते हुए आपको किसी महत्वपूर्ण टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह आपके भविष्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।

व्यापार:

व्यापारियों के लिए 12 मार्च का दिन बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। शुक्र का प्रभाव आपके व्यापारिक कौशल को धार देगा। यदि आप किसी विदेशी कंपनी या बड़े क्लाइंट के साथ बातचीत कर रहे थे, तो आज वह डील आपके पक्ष में फाइनल हो सकती है। यह व्यापारिक धमाका आपकी वित्तीय स्थिति को रातों-रात बदल सकता है। जो लोग रिटेल, फैशन, ज्वेलरी, या कला से जुड़े व्यापार में हैं, उनके लिए आज ग्राहकों की भीड़ उमड़ने वाली है। मुनाफे का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा। यदि आप साझेदारी में काम करते हैं, तो आज आपके पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। दोनों मिलकर किसी नई योजना पर निवेश कर सकते हैं जो आगे चलकर लाभकारी होगी।

आर्थिक स्थिति

आय के दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक रहेगा। धन के मामले में आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। व्यापार में हुए धमाके और ऑफिस से मिलने वाले प्रोत्साहन के कारण आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। किसी पुराने मित्र को दिया हुआ उधार या अटका हुआ भुगतान आज वापस मिल सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो आज का दिन शुभ है। हालांकि, किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना न भूलें।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

तुला राशि वाले स्वभाव से रोमांटिक और संतुलन प्रिय होते हैं। आज आपके रिश्तों में भी वही संतुलन दिखाई देगा। जीवनसाथी के साथ करियर की सफलता का जश्न मना सकते हैं। आप दोनों के बीच का आपसी विश्वास बढ़ेगा और आप भविष्य के लिए कुछ ठोस निवेश की योजना बनाएंगे। जो जातक किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए आज का दिन यादगार रहेगा। आप अपने पार्टनर को कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं। यदि आप प्रेम विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो दिन अनुकूल है।

स्वास्थ्य

सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहता है, और इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आप आज खुद को बहुत सक्रिय महसूस करेंगे। पुरानी किसी शारीरिक समस्या से राहत मिलेगी। काम का दबाव होने के बावजूद आप तनाव को मैनेज करने में सफल रहेंगे। योग और ध्यान आपको और अधिक एकाग्र बनाएंगे।

तुला राशि के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय

मां लक्ष्मी की पूजा: आज शाम के समय मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें। इससे व्यापारिक लाभ निरंतर बना रहेगा।

सफेद वस्तुओं का दान: किसी गरीब को दूध, दही या सफेद वस्त्र दान करें। इससे आपके राशि स्वामी शुक्र प्रसन्न होंगे।

इत्र का प्रयोग: आज कार्यक्षेत्र पर जाने से पहले चंदन या गुलाब का इत्र जरूर लगाएं। यह आपके आकर्षण और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

मंत्र जाप: “ॐ शुं शुक्राय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें।

