Singh Rashifal 12 March : 12 मार्च को चमक उठेगा सिंह राशि वालों का भाग्य, विलासिता और सुख-सुविधाओं में होगी गजब की बढ़ोतरी

Edited By Updated: 12 Mar, 2026 01:50 AM

singh rashifal 12 march

Singh Rashifal 12 March : 12 मार्च 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए किसी राजसी ठाठ-बाट से कम नहीं होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस दिन आपकी राशि के स्वामी सूर्य और वैभव के कारक शुक्र के बीच एक अत्यंत शुभ संबंध बन रहा है।

Singh Rashifal 12 March : 12 मार्च 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए किसी राजसी ठाठ-बाट से कम नहीं होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस दिन आपकी राशि के स्वामी सूर्य और वैभव के कारक शुक्र के बीच एक अत्यंत शुभ संबंध बन रहा है। सिंह राशि के जातक स्वभाव से ही नेतृत्व करने वाले और आलीशान जीवन जीने के शौकीन होते हैं, और 12 मार्च को ग्रहों की स्थिति आपकी इसी इच्छा को पंख लगाने वाली है। आज आपकी किस्मत का सितारा इतनी तेजी से चमकेगा कि आपकी जीवनशैली में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। विलासिता और सुख-सुविधाओं के मामले में आज का दिन आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा।

 विलासिता और सुख-सुविधाएं:
सिंह राशि के जातकों के लिए 12 मार्च का दिन भौतिक सुखों की प्राप्ति का दिन है। आपके चतुर्थ भाव (सुख स्थान) पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से सुख-सुविधाओं में जबरदस्त वृद्धि होगी। यदि आप लंबे समय से एक लग्जरी कार या वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे, तो आज वह सपना हकीकत में बदल सकता है। आज वाहन खरीदने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। आप अपने घर के नवीनीकरण या घर को आधुनिक गैजेट्स से सजाने पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। यह खर्च आपको खुशी देगा, पछतावा नहीं। आज आप महंगे कपड़ों, रत्नों और आभूषणों की खरीदारी कर सकते हैं। समाज में आपका 'स्टेटस सिंबल' बढ़ेगा।

आर्थिक पक्ष
भाग्य चमकने का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। 12 मार्च को सिंह राशि वालों के लिए धन आगमन के मार्ग पूरी तरह प्रशस्त रहेंगे। चूंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, इसलिए आज आपको सरकारी क्षेत्रों या उच्च अधिकारियों के माध्यम से बड़ा धन लाभ हो सकता है। कोई पुराना टैक्स रिफंड या रुका हुआ सरकारी भुगतान आज मिल सकता है। जो लोग सोने, पीतल, प्रॉपर्टी या अनाज के व्यापार में हैं, उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा मुनाफा होगा। आज की गई कोई भी बिजनेस डील भविष्य में कुबेर के खजाने जैसी साबित होगी। पुराने किए गए निवेश आज आपको मालामाल कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि आप भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं बना सकेंगे।

करियर और प्रतिष्ठा
12 मार्च को ऑफिस हो या बिजनेस, हर जगह आपकी दहाड़ सुनाई देगी। आपकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास अपने चरम पर होगा।  कार्यस्थल पर आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। संभव है कि आपको किसी बड़ी टीम का नेतृत्व करने का मौका मिले।यदि आप राजनीति या सामाजिक कार्य से जुड़े हैं, तो आज आपको कोई बड़ा पद या सम्मान मिल सकता है। लोग आपकी बातों को पत्थर की लकीर मानेंगे।
 कलाकार, लेखक और डिजाइनर्स के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने और उससे अच्छा पैसा कमाने का है।

प्रेम और वैवाहिक जीव
जैसे आपकी किस्मत चमक रही है, वैसे ही आपके निजी रिश्तों में भी निखार आएगा। जीवनसाथी के साथ आप किसी आलीशान यात्रा या वेकेशन की योजना बना सकते हैं। पति-पत्नी के बीच तालमेल बेहतरीन रहेगा और आप एक-दूसरे को कीमती उपहार दे सकते हैं। जो लोग अकेले हैं, उनकी मुलाकात किसी प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। यह मुलाकात आगे चलकर एक मजबूत रिश्ते में बदल सकती है।

 स्वास्थ्य
सिंह राशि के जातकों के चेहरे पर आज एक अलग ही नूर दिखाई देगा। सूर्य की कृपा से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आप खुद को मानसिक रूप से बहुत स्थिर और शक्तिशाली महसूस करेंगे। पुराने रोगों से मुक्ति मिलने के योग हैं। विलासिता के चक्कर में खान-पान में अधिक लापरवाही न बरतें। हृदय और आंखों का विशेष ध्यान रखें।

सिंह राशि के लिए विशेष उपाय

सूर्य देव को अर्घ्य: प्रातः काल तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और लाल फूल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें।
आदित्य हृदय स्तोत्र: आज कम से कम एक बार 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें। यह आपको अजेय बनाएगा।
लाल वस्त्र का प्रयोग: आज अपने पहनावे में लाल, केसरिया या सुनहरे रंग का प्रयोग करें। यह आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा।
गाय की सेवा: लाल गाय को गेहूं और गुड़ खिलाएं। इससे भाग्य की बाधाएं दूर होंगी।

