    3. | Kumbh Rashifal 4 March : क्या 4 मार्च को कुंभ राशि का होगा भाग्योदय ? करियर में बड़े 'सरप्राइज' के लिए हो जाइए तैयार

Kumbh Rashifal 4 March : क्या 4 मार्च को कुंभ राशि का होगा भाग्योदय ? करियर में बड़े 'सरप्राइज' के लिए हो जाइए तैयार

Edited By Updated: 04 Mar, 2026 03:50 AM

kumbh rashifal 4 march

कुंभ राशि के जातकों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन किसी बड़े चमत्कारिक बदलाव का संकेत दे रहा है। आपकी राशि में सितारों की चाल एक ऐसी स्थिति बना रही है, जहां आपकी बरसों की मेहनत को अचानक एक नई पहचान मिलने वाली है।

करियर में बड़ा सरप्राइज
कार्यक्षेत्र में आज आपको वह मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। ऑफिस में अचानक आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जा सकती है, या आपकी सैलरी में वृद्धि का 'सरप्राइज' लेटर मिल सकता है। आपके द्वारा पहले किए गए किसी काम के लिए आज आपको सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जा सकता है। सहकर्मियों के बीच आपकी धाक जमेगी।

आर्थिक स्थिति और भाग्योदय 
आज आपका भाग्य  90% तक आपका साथ देगा, जिससे धन संबंधी समस्याएं हल होंगी। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, तो आज छोटे से प्रयास से वह वापस मिल सकता है। लॉटरी, शेयर मार्केट या किसी पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।

पारिवारिक और सामाजिक जीवन 
समाज में आपका कद बढ़ेगा और लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। यदि भाई-बहनों के साथ कोई मनमुटाव था, तो आज वह दूर हो जाएगा। आज आप किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, जहां आपकी बातों को बहुत महत्व दिया जाएगा।

स्वास्थ्य और ऊर्जा 
आज आप खुद को बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपकी मानसिक ऊर्जा आज चरम पर होगी, जिससे आप कठिन से कठिन कार्यों को भी चुटकियों में सुलझा लेंगे। पैर या घुटनों में पुराने दर्द से राहत मिलने की संभावना है। बस ध्यान रखें कि उत्साह में आकर अपनी नींद से समझौता न करें।

आज का विशेष महा-उपाय 
अपने भाग्योदय को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आज भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करें और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। नीले या गहरे स्लेटी (Grey) रंग के वस्त्र पहनना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

शुभ अंक: 8 और 4

शुभ रंग: गहरा नीला और काला 

