Vrish Rashifal 12 March : 12 मार्च को वृष राशि वालों की किस्मत मारेगी यू-टर्न, सालों से अटका हुआ काम होगा पूरा

Vrish Rashifal 12 March : 12 मार्च 2026 का दिन वृष राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस दिन ग्रहों की चाल में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव आ रहा है, जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने की शक्ति रखता है। यदि पिछले कुछ समय से आप बाधाओं, संघर्ष और मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, तो अब समय आ गया है चैन की सांस लेने का। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और 12 मार्च को ग्रहों का विशेष संयोग आपके भाग्य स्थान और कर्म स्थान को सक्रिय कर रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

अटके हुए कार्यों की पूर्णता

वृष राशि वालों के लिए 12 मार्च की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपके जो काम सालों से फाइलों में दबे थे या कानूनी पचड़ों में फंसे थे, वे अचानक गति पकड़ेंगे। यदि कोई पैतृक संपत्ति या भूमि विवाद आपको परेशान कर रहा था, तो आज उसमें आपके पक्ष में निर्णय आने के प्रबल योग हैं। पासपोर्ट, वीजा, लाइसेंस या किसी सरकारी योजना से जुड़ा अटका हुआ काम आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूरा हो सकता है। व्यापार या घर के निर्माण से जुड़े जो काम फंड की कमी या अन्य कारणों से रुके हुए थे, उनके लिए आज संसाधनों का जुगाड़ हो जाएगा।

आर्थिक पक्ष

12 मार्च को शुक्र की शुभ स्थिति आपके संचित धन में वृद्धि करेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में एक बड़ा यू-टर्न देखने को मिलेगा। आपको लॉटरी, शेयर बाजार या किसी पुराने निवेश से उम्मीद से अधिक लाभ मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे थे, तो आज धन प्राप्ति के ऐसे योग बन रहे हैं जिससे आप अपना पुराना ऋण चुकाने में सक्षम होंगे। वृष राशि के जातक सुख-सुविधाओं के शौकीन होते हैं। आज आप अपने लिए या परिवार के लिए कोई कीमती वस्तु, जैसे वाहन या आभूषण खरीद सकते हैं।

करियर और व्यापार

कामकाज के क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगने वाले हैं। आपके कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी शांत रहेंगे। आपकी कार्यकुशलता को देखते हुए मैनेजमेंट आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है। पदोन्नति के साथ-साथ स्थान परिवर्तन के भी योग हैं, जो आपके लिए सुखद रहेगा। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो तालमेल बेहतर होगा। नए बाजार में विस्तार करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। विशेषकर जो लोग फैशन, रत्न, कॉस्मेटिक्स या खाद्य पदार्थों के व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें बंपर मुनाफा होगा।

पारिवारिक और प्रेम जीवन

ग्रहों का गोचर आपके पारिवारिक वातावरण को आनंदमय बनाएगा। परिवार के सदस्यों के साथ चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे। घर में किसी मांगलिक कार्य (जैसे विवाह या मुंडन) की रूपरेखा बन सकती है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि आप अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बदलना चाहते हैं, तो माता-पिता से बात करने के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है। जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 12 मार्च का दिन मिलाजुला रहेगा लेकिन मानसिक शांति मिलने से शारीरिक कष्टों में कमी आएगी। घुटनों या जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। पिछले कई दिनों से चल रही बेचैनी खत्म होगी और आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। खान-पान में लापरवाही न बरतें, विशेषकर बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें।

वृष राशि के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय

सफेद वस्तुओं का दान: शुक्रवार के निकट होने और आपकी राशि के स्वामी शुक्र होने के कारण, किसी मंदिर में चावल, चीनी या दूध का दान करें।

श्री सूक्त का पाठ: आर्थिक संपन्नता के लिए आज शाम के समय 'श्री सूक्त' का पाठ करें और लक्ष्मी जी को सफेद फूल अर्पित करें।

गाय की सेवा: सफेद गाय को हरा चारा या गुड़-रोटी खिलाएं। इससे आपके ग्रहों की प्रतिकूलता समाप्त होगी।

मंत्र जाप: “ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें।