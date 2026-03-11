Dhanu Rashifal 12 March : सावधान धनु राशि वालों ! 12 मार्च को Overconfidence पड़ सकता है भारी, संभलकर चलें वरना होगा नुकसान

Dhanu Rashifal 12 March : 12 मार्च 2026 का दिन धनु राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण "सतर्कता संदेश" लेकर आया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है जो ज्ञान, विस्तार और आत्मविश्वास का कारक है। लेकिन इस समय ग्रहों की...

Dhanu Rashifal 12 March : 12 मार्च 2026 का दिन धनु राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण "सतर्कता संदेश" लेकर आया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है जो ज्ञान, विस्तार और आत्मविश्वास का कारक है। लेकिन इस समय ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपका यही आत्मविश्वास अति-आत्मविश्वास में बदल सकता है। आज के दिन आपकी राशि के पंचम और नवम भाव पर कुछ क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जो आपको यह भ्रम दे सकती है कि मैं जो कर रहा हूँ, वही सही है। ज्योतिषीय चेतावनी है कि यदि आज आपने सावधानी नहीं बरती, तो एक छोटी सी लापरवाही आपके करियर, धन और रिश्तों में बड़ा नुकसान करा सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि 12 मार्च को आपको किन क्षेत्रों में संभलकर चलने की जरूरत है।

करियर और ऑफिस:

धनु राशि वाले स्वभाव से निडर और साहसी होते हैं। 12 मार्च को कार्यक्षेत्र में आपकी यही खूबी आपके लिए मुसीबत बन सकती है। आज आपको लग सकता है कि आपके सहकर्मी आपसे कम जानते हैं। इस अहंकार के कारण आप उनके सुझावों को ठुकरा सकते हैं, जिससे प्रोजेक्ट में बड़ी गलती होने की संभावना है। बॉस के सामने अपनी बात रखते समय विनम्र रहें। ऑफिस के किसी महत्वपूर्ण काम में सब कुछ मुझे पता है वाला रवैया भारी पड़ सकता है। कोई भी दस्तावेज साइन करने से पहले उसे दो बार जरूर पढ़ें। यदि आप नई नौकरी या प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो आज का दिन केवल योजना बनाने का है, कार्यान्वयन (Execution) का नहीं। आज की गई जल्दबाजी करियर की दिशा बिगाड़ सकती है।

आर्थिक पक्ष:

आर्थिक दृष्टि से 12 मार्च का दिन धनु राशि वालों के लिए रेड सिग्नल जैसा है। आपका ओवरकॉन्फिडेंस आपकी जेब खाली कर सकता है। आज आपको लग सकता है कि आपकी गणना कभी गलत नहीं हो सकती। इसी आत्मविश्वास में आप बड़ी धनराशि दांव पर लगा सकते हैं। सितारे इशारा कर रहे हैं कि आज बाजार की चाल आपके अनुमान के विपरीत जा सकती है। दिखावे के चक्कर में या खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए आप महंगी वस्तुओं पर पैसा खर्च कर सकते हैं, जिसका पछतावा आपको भविष्य में होगा। आज न तो किसी को पैसा उधार दें और न ही किसी के भरोसे बड़ा कर्ज लें। आज किया गया वित्तीय वादा पूरा करना आपके लिए नामुमकिन हो सकता है।

रिश्तों में दरार

धनु राशि के जातक अक्सर स्पष्टवादी होते हैं, लेकिन आज आपकी स्पष्टवादिता कड़वाहट में बदल सकती है। जीवनसाथी के साथ किसी छोटी सी बात पर बहस अहंकार की लड़ाई बन सकती है। यदि आप अपनी गलती होने पर भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो बात अलगाव तक पहुँच सकती है। प्रेमी के साथ बातचीत करते समय उनके दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करें। आपका हावी होने वाला स्वभाव पार्टनर को आपसे दूर कर सकता है। पिता या घर के बुजुर्गों की सलाह को आज "पुराने जमाने की बात" कहकर न टालें। उनका अनुभव आपको आज किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकता है।

स्वास्थ्य

ओवरकॉन्फिडेंस का असर आपके स्वास्थ्य पर भी दिख सकता है। वाहन चलाते समय "मैं तो माहिर ड्राइवर हूँ" सोचकर गति न बढ़ाएं। आज सड़क दुर्घटना या छोटी-मोटी चोट लगने के योग हैं। संभलकर चलें। अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा काम करने की कोशिश न करें। जिम या वर्कआउट के दौरान भारी वजन उठाना आज पीठ या मांसपेशियों में खिंचाव पैदा कर सकता है।

विद्यार्थियों के लिए चेतावनी

जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। यह विषय तो मुझे आता है सोचकर रिवीजन न करना परीक्षा में भारी पड़ सकता है। सरल प्रश्नों में गलती होने की संभावना सबसे अधिक है। एकाग्रता बनाए रखें और बारीकियों पर ध्यान दें।

धनु राशि के लिए विशेष शांति उपाय

हनुमान चालीसा का पाठ: अहंकार को शांत करने और बुद्धि को स्थिर रखने के लिए आज सुबह-शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें।

पीली वस्तुओं का दान: अपने गुरु या किसी मंदिर में चने की दाल या केसर का दान करें। इससे बृहस्पति देव की कृपा मिलेगी।

मंत्र जाप: “ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः” मंत्र का 108 बार शांत मन से जाप करें।

पीला चंदन: आज माथे पर पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। यह आपके मन को शांत और संतुलित रखेगा।