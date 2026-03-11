Mithun Rashifal 12 March : मिथुन राशि वालों की 12 मार्च को होगी बल्ले-बल्ले, जो काम सालों से अटका था, वो मिनटों में होगा

Mithun Rashifal 12 March : 12 मार्च 2026 का सूर्योदय मिथुन राशि के जातकों के लिए एक नई उम्मीद और अपार सफलताओं का पैगाम लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन ग्रहों की एक ऐसी दुर्लभ युति बन रही है, जो मिथुन राशि के जातकों के जीवन में चल...

Mithun Rashifal 12 March : 12 मार्च 2026 का सूर्योदय मिथुन राशि के जातकों के लिए एक नई उम्मीद और अपार सफलताओं का पैगाम लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन ग्रहों की एक ऐसी दुर्लभ युति बन रही है, जो मिथुन राशि के जातकों के जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त कर देगी। आपके राशि स्वामी बुध की स्थिति इस समय बेहद मजबूत है, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता और संवाद कौशल अपने चरम पर होगा। यदि आपका कोई काम पिछले कई सालों से अटका हुआ था, चाहे वह कानूनी हो, जमीन-जायदाद से जुड़ा हो या व्यक्तिगत रिश्तों का, तो 12 मार्च को वह काम मिनटों में हल होता हुआ दिखाई देगा। आइए जानते हैं कि यह दिन आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या चमत्कार करने वाला है।

अटके हुए कार्यों का समाधान

मिथुन राशि के जातक अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं लेकिन पिछले कुछ समय से शनि की ढैया या अन्य प्रतिकूल गोचर के कारण आपके काम बनते-बनते बिगड़ रहे थे। 12 मार्च को यह स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। यदि कोर्ट-कचहरी में कोई मामला वर्षों से लंबित था, तो आज आपको कोई बड़ी राहत मिल सकती है या फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। सरकारी दफ्तरों में अटकी फाइलें आज अचानक आगे बढ़ेंगी। पुश्तैनी जमीन या मकान को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद आज किसी बड़े बुजुर्ग की मध्यस्थता से सुलझ जाएंगे। आपको अपना हक मिलने का रास्ता साफ होगा। यदि आप किसी रिसर्च या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो तकनीकी कारणों से रुका था, तो आज आपको उसका समाधान मिल जाएगा।

आर्थिक पक्ष:

12 मार्च को आपके एकादश भाव में ग्रहों की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो आर्थिक रूप से आपकी बल्ले-बल्ले कराने वाली है। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार को दिया हुआ पैसा, जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, आज वापस मिल सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन निवेश के लिहाज से शानदार है। हालांकि, पूरी तरह भाग्य पर निर्भर न रहें, फिर भी आज किया गया छोटा सा निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा दे सकता है। नौकरी के साथ-साथ आपको साइड बिजनेस या किसी हॉबी से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक उछाल आएगा।

करियर और व्यापार

बुध के प्रभाव के कारण व्यापारिक जगत में आपका नाम चमकेगा। आपकी वाकपटुता आज आपके लिए सोने की खान साबित होगी। जो लोग ट्रेडिंग, नेटवर्किंग, लेखन, या मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन किसी बड़े टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है। कोई बड़ी डील जो सालों से हाथ नहीं लग रही थी, आज मिनटों की बातचीत में फाइनल हो जाएगी। ऑफिस में आपकी इमेज एक ट्रबलशूटर की बनेगी। सीनियर अधिकारी आपकी बातों को तवज्जो देंगे। मुमकिन है कि आपको विदेश यात्रा या किसी बड़े सेमिनार में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज कोई सुखद समाचार मिल सकता है। एकाग्रता बढ़ेगी और जटिल विषय भी आसानी से समझ आएंगे।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

मिथुन राशि के जातकों के लिए सामाजिक मेलजोल बहुत जरूरी होता है, और आज का दिन रिश्तों के लिहाज से बेहद सुखद है। यदि भाई-बहनों या जीवनसाथी के साथ लंबे समय से अनबन चल रही थी, तो आज बातचीत के जरिए सब ठीक हो जाएगा। पुरानी कड़वाहट खत्म होगी। अविवाहित जातकों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। सालों से अटका हुआ विवाह का मामला आज पक्का हो सकता है। अपने पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर घूमने या मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। आपसी तालमेल में गजब का सुधार देखने को मिलेगा।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के नजरिए से 12 मार्च का दिन आपको तरोताजा महसूस कराएगा। यदि आप त्वचा संबंधी रोगों या नसों की कमजोरी से परेशान थे, तो आज उपचार में बड़ा सुधार दिखेगा। आप खुद को बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। तनाव कम होने से आपकी कार्यक्षमता दोगुनी हो जाएगी।

आज के दिन को और बेहतर बनाने के उपाय

गणेश जी की पूजा: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। इससे आपके काम में आ रही रुकावटें मिनटों में दूर होंगी।

हरे रंग का प्रयोग: आज संभव हो तो हरे रंग के वस्त्र पहनें या अपने पास हरे रंग का रुमाल रखें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

पक्षियों को दाना: छत पर पक्षियों के लिए बाजरा या मूंग की दाल डालें। इससे बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं और व्यापार में लाभ मिलता है।

मंत्र जाप: “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।