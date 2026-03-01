Kumbh Rashifal 2 March : खर्चों पर कंट्रोल रखें या करें खुलकर खर्च ? जानें आज का हाल

Kumbh Rashifal 2 March : कुंभ राशि के जातकों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन आत्म-मंथन और वित्तीय संतुलन बनाने का है। आपकी राशि का स्वामी शनि वर्तमान में आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, जो स्पष्ट संकेत देता है कि इस समय अनुशासन ही आपका सबसे बड़ा धन...

Kumbh Rashifal 2 March : कुंभ राशि के जातकों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन आत्म-मंथन और वित्तीय संतुलन बनाने का है। आपकी राशि का स्वामी शनि वर्तमान में आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, जो स्पष्ट संकेत देता है कि इस समय अनुशासन ही आपका सबसे बड़ा धन है। 2 मार्च को चंद्रमा का संचार आपके सप्तम भाव में हो रहा है, जो आपके खर्च करने के नजरिए को काफी हद तक प्रभावित करेगा। आइए विस्तार से समझते हैं कि आज आपको अपनी जेब ढीली करनी चाहिए या उस पर लगाम लगानी चाहिए।

आर्थिक पक्ष

आज के दिन का सबसे बड़ा सवाल यही है। ग्रहों की स्थिति एक विरोधाभास पैदा कर रही है। आज शुक्र और शनि की युति आपके संचित धन को प्रभावित कर रही है। यदि आप परिवार की भलाई, घर की सुरक्षा या अपनी स्किल बढ़ाने के लिए खर्च करना चाहते हैं, तो यह खुलकर किया गया निवेश भविष्य में अच्छा रिटर्न देगा। अपनों की खुशी के लिए किया गया छोटा खर्च आपके मानसिक संतोष को बढ़ाएगा। आज किसी भी प्रकार के सट्टा या शॉर्टकट वाले निवेश से दूर रहें। शनि दूसरे भाव में होने के कारण आपकी आय को स्थिर तो रखेगा लेकिन लापरवाही होने पर बजट का झटका भी दे सकता है।

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपकी निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण करेगा। ऑफिस में आज टीम वर्क पर जोर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में होना यह दर्शाता है कि सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल ही आपकी सफलता की कुंजी है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, तो दूसरों के सुझावों को धैर्य से सुनें। वाणी पर संयम रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी बातों को थोड़ा कठोर बना सकती है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन पारदर्शिता बनाए रखने का है। हिसाब-किताब में कोई भी ढील न छोड़ें। नए निवेश या बिजनेस विस्तार के लिए योजना बनाना तो अच्छा है, लेकिन उसे लागू करने के लिए कुछ दिन और रुकना बेहतर होगा।

प्रेम और पारिवारिक जीवन

कुंभ राशि के जातक अपनी आजादी को बहुत पसंद करते हैं और आज ग्रहों की चाल इसी विषय को केंद्र में रखेगी। आज अपने पार्टनर को थोड़ी स्पेस देना जरूरी है। यदि आप उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो तनाव बढ़ सकता है। शाम के समय एक लंबी वॉक या शांत बातचीत आपके रिश्ते को फिर से तरोताजा कर देगी। घर में बच्चों या छोटे भाई-बहनों से जुड़ी कोई शुभ खबर मिल सकती है। परिवार के साथ किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, जहाँ आपको अपना नजरिया स्पष्ट लेकिन विनम्रता के साथ रखना होगा।

स्वास्थ्य

आज आपके स्वास्थ्य का हाल मुख्य रूप से आपकी लाइफस्टाइल पर निर्भर करेगा। शनि के प्रभाव और अधिक काम के बोझ के कारण आंखों में जलन या अनिद्रा की समस्या हो सकती है। आज शाम के समय मोबाइल और लैपटॉप से दूर रहें। प्राकृतिक रोशनी में समय बिताना और ठंडे पानी से आंखों को धोना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। पैरों में दर्द या टखनों में सूजन महसूस हो सकती है इसलिए पर्याप्त आराम करें।