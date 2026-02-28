Kumbh Rashifal 1 March : व्यापार में मिलेगी उड़ान और सेहत में सुधार, 1 मार्च की शुरुआत कुंभ राशि वालों की होगी कुछ ऐसे खास

मार्च महीने की पहली किरण कुंभ राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रही है। ग्रहों की विशेष स्थिति यह दर्शा रही है कि 1 मार्च का दिन आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन, दोनों के लिए 'बैलेंस शीट' को दुरुस्त करने वाला साबित होगा।

व्यापार और करियर

कुंभ राशि के जातकों के लिए 1 मार्च का दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत फलदायी रहने वाला है। यदि आप किसी नए बिजनेस वेंचर या साझेदारी की योजना बना रहे थे, तो आज उस पर मुहर लग सकती है। आपकी नई रणनीतियां प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ देंगी। जो लोग IT या डिजिटल क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। यदि आपका पैसा मार्केट में फंसा हुआ था, तो आज अपनी वाकपटुता से आप उसे निकालने में सफल रहेंगे।

आर्थिक स्थिति

आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। किसी पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से धन लाभ होने की संभावना है। आप अपने गैर-जरूरी खर्चों को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी Savings बढ़ेगी। आज आप किसी बड़ी बीमा पॉलिसी या सुरक्षित निवेश स्कीम में पैसा लगाने का मन बना सकते हैं।

सेहत

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से राहत भरा रहेगा। यदि आप लंबे समय से किसी शारीरिक कष्ट या जोड़ों के दर्द से परेशान थे, तो आज उसमें काफी सुधार महसूस करेंगे। मेडिटेशन और योग के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, जिससे आप खुद को भीतर से शांत और ऊर्जावान पाएंगे। आज पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें और ताजे फलों को अपनी डाइट में शामिल करें।

लव लाइफ और परिवार

परिवार के साथ आपके संबंध पहले से अधिक प्रगाढ़ होंगे। आपके पार्टनर आपकी व्यापारिक योजनाओं में आपकी मदद करेंगे, जिससे आपका आपसी विश्वास बढ़ेगा। संतान की शिक्षा को लेकर चल रही चिंता आज दूर होगी। घर में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य में सुधार से प्रसन्नता रहेगी।

आज का महा-उपाय

उपाय: सुबह स्नान के बाद शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही, किसी जरूरतमंद को साबुत उड़द या छाया पात्र का दान करना आपके भाग्य को चमका देगा।

शुभ रंग: नीला और बैंगनी

शुभ अंक: 8 और 11

