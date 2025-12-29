Leo Prediction 2026: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026, पढ़ें 12 महीनों का सालाना राशिफल

Leo Prediction 2026: “सिंह राशिफल 2026” का यह लेख सिंह राशि के जातकों को वर्ष 2026 से जुड़ी समस्त जानकारी प्रदान करेगा। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि सिंह राशि वालों के जीवन के विभिन्न आयामों जैसे कि करियर, प्रेम, शिक्षा, व्यापार और...

Leo Prediction 2026: “सिंह राशिफल 2026” का यह लेख सिंह राशि के जातकों को वर्ष 2026 से जुड़ी समस्त जानकारी प्रदान करेगा। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि सिंह राशि वालों के जीवन के विभिन्न आयामों जैसे कि करियर, प्रेम, शिक्षा, व्यापार और पारिवारिक जीवन आदि के लिए कैसा रहेगा। वर्ष 2026 के लिए सिंह राशिफल 2026 को ग्रहों के गोचर और स्थिति के आधार पर तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत आपको कुछ सरल एवं अचूक उपाय भी प्रदान किए गए हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए सिंह राशिफल 2026 क्या कुछ लेकर आएगा।

परिवार

सिंह राशिफल 2026 के अनुसार, सिंह राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन वर्ष 2026 में थोड़ा कमज़ोर रहने की आशंका है क्योंकि साल के ज्यादातर समय आपके दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि होगी। बता दें कि सिंह राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में, शनि देव की दूसरे भाव पर दृष्टि परिवार के सदस्यों के बीच समस्याएं पैदा करने का काम कर सकती है। इस दौरान छोटी-छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं जिन्हें आपको बहुत सावधानीपूर्वक नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। हालांकि, बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके लिए अनुकूल रहेगा।

दूसरी तरफ, इस वर्ष शुभ ग्रह बृहस्पति का साथ भी आपको ज्यादा न मिलने की संभावना है। लेकिन, साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे जो जीवन के हर क्षेत्र में आपका साथ देंगे, विशेष रूप से पारिवारिक जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगे। बता दें कि 02 जून तक गुरु देव की कृपा से आपका पारिवारिक जीवन अनुकूल रह सकता है। लेकिन इसके बाद बृहस्पति का संबंध न तो दूसरे भाव से रहेगा और न ही ऐसे भावों से रहेगा जो पारिवारिक जीवन से जुड़े होंगे, इसलिए यह साल पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा कमज़ोर रह सकता है।



सिंह राशिफल 2026 कह रहा है कि गृहस्थ जीवन के लिए वर्ष 2026 ठीक-ठाक रहने का अनुमान है क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे जो कि एक अनुकूल स्थिति है। वहीं, 02 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। ऐसे में, यह आपके गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगे। भले ही घर से दूर रहने के कारण गृहस्थ जीवन के सुखों को आप पूरी तरह से न भोग पाएं, लेकिन अपने घर को सुख-सुविधाओं से पूर्ण बनाने के लिए मेहनत करते रहेंगे।

इस प्रकार, गृहस्थ जीवन में कोई नकारात्मकता नहीं आएगी, बल्कि इस दौरान आप कुछ महत्वपूर्ण और महंगी वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। 31 अक्टूबर के बाद की अवधि में बृहस्पति देव का संबंध चतुर्थ भाव से नहीं रहेगा, परंतु सप्तम भाव से रहेगा और सप्तम भाव चतुर्थ से चतुर्थ भाव होता है। सरल शब्दों में कहें तो, चौथ से चौथा भाव होता है। इसके परिणामस्वरूप, पारिवारिक जीवन में गुरु ग्रह इन जातकों की ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत वह आपके पक्ष में परिणाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर, वर्ष 2026 पारिवारिक जीवन के लिए कमज़ोर रह सकता है जबकि सिंह राशि के जातकों का गृहस्थ मामलों काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा।

स्‍वास्‍थ्‍य

सिंह राशिफल 2026 के अनुसार, सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए वर्ष 2026 अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, बृहस्पति महाराज की स्थिति साल के शुरुआत से लेकर 2 जून तक अनुकूल रहेगी और यह आपके पक्ष में परिणाम देंगे जो कि सकारात्मक स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रथम भाव पर राहु-केतु का प्रभाव 05 दिसंबर 2026 तक बना रहेगा और इसे अच्छी स्थिति नहीं कह सकते हैं। वहीं, शनि देव आपके आठवें भाव में उपस्थित होंगे और चंद्र कुंडली के अनुसार, यह स्थिति शनि की ढैया मानी जाती है। ऐसे में, इस वर्ष आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेष कर ऐसे लोग जिन्हें मस्तिष्क, शरीर के ऊपरी हिस्से में, कमर या जननांगों से जुड़ी समस्या पहले से है। साथ ही, गैस से संबंधित कोई परेशानी बनी रहती है, तो उन्हें इस वर्ष बहुत ही सावधानी बरतनी होगी।

आठवें भाव में शनि की स्थिति को देखते हुए इन जातकों को वाहन सतर्कता से चलाने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक काम को धैर्य के साथ करना होगा और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना होगा, अन्यथा चोट-खरोच लगने की आशंका है। बता दें कि 02 जून 2026 तक बृहस्पति का गोचर अनुकूल रहेगा इसलिए इस दौरान समस्याएं कम रहने की संभावना है। हालांकि, आप थोड़ी सावधानी बरतकर अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं। सिंह राशिफल 2026 कहता है कि 02 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 के बीच बृहस्पति की स्थिति कमज़ोर रह सकती है और नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव आप पर बना रहेगा। इसके परिणामस्वरूप, इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखना होगा।

दूसरी तरफ, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर होगी। ऐसे में, आप राहत का अनुभव कर सकेंगे। हालांकि, अष्टमेश होकर बृहस्पति पहले भाव में प्रवेश करेंगे और इसके फलस्वरूप, आपको चोट लगने का भय रह सकता है। कुल मिलाकर, स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2026 थोड़ा कमज़ोर रहने का अनुमान है। बता दें कि साल का पहला हिस्सा बेहतर रहेगा जबकि साल के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर आपको अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता होगी। जातकों को पेट, कमर या फिर मन-मस्तिष्क से संबंधित समस्या से परेशान लोगों को सतर्क रहना होगा।

प्रेम

सिंह राशिफल 2026 के अनुसार, सिंह राशि वालों का प्रेम जीवन वर्ष 2026 में काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इस पूरे साल शनि देव की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी और इसे सामान्य तौर पर अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, वह लोग चिंता न करें जो सच में एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और ताउम्र साथ रहने की इच्छा रखते हैं क्योंकि शनि महाराज आपको परेशान नहीं करेंगे। वहीं, अन्य लोगों के बीच नाराजगी या किसी जिद की वजह से रिश्ते में परेशानियां बनी रह सकती हैं जो कि आप दोनों के बीच कभी-कभार जन्म ले सकती हैं। बता दें कि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देव साल के शुरू से लेकर 2 जून 2026 तक आपके लाभ भाव में रहेंगे और वहां से पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। ऐसे में, यह स्थिति प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने के साथ-साथ प्रेम विवाह करने के इच्छुक लोगों की भी मनोकामना पूर्ति करने में सहायक बनेगी।

हालांकि, 02 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति महाराज आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इसकी परिणामस्वरूप, इन जातकों को पार्टनर से मौके कम मिलने की आशंका है और आप दोनों के बीच किसी न किसी वजह से दूरी बनी रह सकती है। इसके विपरीत, जो जातक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह समय ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि पंचमेश उच्च के होकर द्वादश भाव में रहेंगे। ऐसे में, रिश्ते में दूरी होने के बावजूद प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। इस प्रकार, ऐसे जातक जिनके लिए 02 जून तक का सफर बहुत अच्छा रहेगा, उनको 02 जून से 31 अक्टूबर के बीच में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, जो लोग साथी से ज्यादा नहीं मिल पाए थे, उन्हें अब मिलने के मौके मिल सकते हैं।

सिंह राशिफल 2026 कहता है कि 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति देव आपके प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बता दें कि इस दौरान राहु-केतु जैसे अशुभ ग्रहों के प्रभाव में गुरु ग्रह रहेंगे, फिर भी इनकी स्थिति को प्रेम और विवाह दोनों के लिए अनुकूल कहा जाएगा। इस प्रकार, जहां गुरु देव का गोचर साल के ज्यादातर समय अनुकूल रहेगा, वहीं शनि देव समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे। ऐसे में, जो जातक अपने रिश्ते को गंभीरता से लेंगे और संबंधों को बेहतर बनाए रख सकेंगे, उनके लिए साल की शुरुआत से लेकर 20 जनवरी 2026 तक की अवधि अच्छी रहेगी। दूसरी तरफ, सिंह राशि के जातकों को 17 मई से 09 अक्टूबर की अवधि में पार्टनर से मिलने के मौके मिलेंगे और आप एक-दूसरे के साथ समय बिताते हुए दिखाई देंगे।

कार्यक्षेत्र

सिंह राशिफल 2026 कहता है कि सिंह राशि वालों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 औसत रहेगा। इस दौरान आपको मेहनत की तुलना में सफलता नहीं मिलने की आशंका है। ऐसे में, आप थोड़े निराश रह सकते हैं। आपके छठे भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में रहेंगे और शनि महाराज की इस स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन, छठे भाव से तीसरे भाव में होने के कारण आपको कड़ी मेहनत करने के बाद संतोषप्रद परिणाम मिल सकेंगे।

बता दें कि साल की शुरुआत से लेकर 20 जनवरी 2026 तक शनि ग्रह बृहस्पति देव के नक्षत्र में विराजमान रहेंगे जबकि गुरु ग्रह लाभ भाव में मौजूद होंगे। इसके परिणामस्वरूप, इस समय आपको नौकरी में अधिक मेहनत के बाद अनुकूल सफलता मिल सकेगी। साथ ही, आप अपने लक्ष्यों को भी किसी न किसी तरह पूरा करने में सक्षम होंगे। ऐसे में, आप मित्रों तथा सहकर्मियों के बीच प्रशंसा के पात्र बन सकेंगे।

वहीं, 20 जनवरी 2026 से 17 मई 2026 के बीच का समय आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है क्योंकि यह अवधि आपके लिए मुश्किल रहेगी। इस दौरान आपको सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना होगा और किसी की भी निंदा या चुगली करने से बचना होगा। ऐसा करके आप विवाद से बच सकेंगे। हालांकि, 17 मई 2026 से लेकर 9 अक्टूबर 2026 के बीच बुध ग्रह के नक्षत्र में शनि देव रहेंगे। ऐसे में, यह अवधि आपके लिए अच्छी साबित होगी। लेकिन, 22 जून से 7 जुलाई के बीच द्वादश भाव में बुध का गोचर आपको थकान या चिंता देने का काम कर सकता है। इस दौरान आप किसी से भी ऐसी कोई बात न करें या दोस्त से इस तरह की कोई भी बात न कहें जिसमें किसी दूसरे इंसान की निंदा की गई हो या फिर नौकरी में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हों।

सिंह राशिफल 2026 के अनुसार, 9 अक्टूबर के बाद शनि महाराज पर शनि के ही नक्षत्र का प्रभाव रहेगा क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठे होंगे। इसके फलस्वरूप, आपके जीवन में एक के बाद एक समस्या आ सकती हैं। हालांकि, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति ग्रह की स्थिति बेहतर होगी जो आपको राहत देने का काम करेगी। कुल मिलाकर, वर्ष 2026 सिंह राशि वालों को नौकरी में मिले-जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है।

धन

सिंह राशिफल 2026 के अनुसार, सिंह राशि वालों के आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 औसत रहेगा क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास थोड़े कमज़ोर पड़ सकते हैं। ऐसे में, आपको कार्यों में मिलने वाले परिणाम मिले-जुले रह सकते हैं। सामान्य रूप से आर्थिक जीवन के कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे और यह आपको कार्यों में काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। आर्थिक जीवन के लिए इस समय को शानदार कहा जाएगा क्योंकि इस दौरान आप कुछ उपलब्धियां अपने नाम कर सकेंगे। इस राशि के जातक 2 जून 2026 से पहले की अवधि में अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे और आपके कार्य भी बनेंगे।

वहीं, 2 जून 2026 के बाद से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति देव उच्च अवस्था में द्वादश भाव में रहेंगे। ऐसे में, यह आपके खर्चों में वृद्धि करवा सकते है और भागदौड़ भी अधिक रह सकती है, परंतु उपलब्धियां कम रहने की संभावना है। जो लोग जन्म स्थान से दूर या फिर विदेश में रह रहे हैं, वह इस अवधि में अच्छी ख़ासी कमाई कर सकेंगे। बता दें कि 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति महाराज आपके पहले भाव में आ जाएंगे और इनसे मिलने वाले परिणाम 2 जून 2026 से पहले की तुलना में कमज़ोर और 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि की तुलना में मज़बूत रह सकते हैं। इस प्रकार, आपके आर्थिक जीवन के लिए साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। बता दें कि जहाँ 2 जून से 31 अक्टूबर का समय औसत या औसत से थोड़ा कमज़ोर रहेगा। वहीं, 31 अक्टूबर के बाद का समय थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है।

सिंह राशिफल 2026 कहता है कि इस अवधि में आपके धन भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी। ऐसे में, आपको बचत करने में परेशानियों से दो-चार होना पड़ सकता है और कई बार बचत किए हुए पैसे भी अप्रत्याशित रूप से खर्च हो सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि यह वर्ष आपके आर्थिक जीवन के लिए औसर रहेगा, लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत के बल पर इसे बेहतर बनाने में सक्षम होंगे क्योंकि इस वर्ष बुध और गुरु ग्रह दोनों आपके पक्ष में परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन, शनि का गोचर आर्थिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर, वर्ष 2026 आर्थिक जीवन के लिए औसत या औसत से बेहतर रहेगा।

उपाय

बंदरों को महीने के पहले या तीसरे रविवार गुड़ खिलाएं।

प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को बहते हुए जल में कोयला प्रवाहित करें।

नहाने के पानी में एक चम्मच दूध डालकर नहाएं।

