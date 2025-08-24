लव राशिफल 25 अगस्त- वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज पुरानी यादें दिल में उथल-पुथल कर सकती हैं। दिल को शांत रखें और अपने रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखें।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) शादीशुदा लोग अपने रिश्ते को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले थोड़ा धैर्य रखें। जो लोग रिलेशन में हैं, वो प्यार में विश्वास बनाए रखें। सिंगल क्रश को इंप्रेस करने के लिए अपनी लुक चेंज करेंगे।



मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज प्रेम में स्थिरता महसूस होगी। साथी आपको बेड रोमांस के लिए तैयार करने के लिए आपकी तारीफ करेंगे। सिंगल अगर किसी की तलाश में हैं, तो उन्हें कोई खास मिल सकता है।



कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज मन थोड़ा उलझा रह सकता है, लेकिन पार्टनर के साथ बिताया हुआ समय सुकून देगा। शादीशुदा लोग हनीमून के लिए विदेश जाने का प्लान बनाएंगे। सिंगल लोगों की एक्स से मुलाकात हो सकती है।



सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज आपके अंदर आकर्षण और बातचीत की ताकत दोनों बनी रहेगी। जिससे मिलना चाहते हैं, उससे मिलने का मौका मिलेगा। रोमांटिक बातें होंगी और दिन यादगार बन सकता है।



कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज आपके अंदर आकर्षण और बातचीत की ताकत दोनों बनी रहेगी। जिससे मिलना चाहते हैं, उससे मिलने का मौका मिलेगा। क्रश के साथ रोमांटिक बातें होंगी और दिन यादगार बन सकता है।



तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से संतुलन बनाने का है। अगर साथी से नाराजगी है, तो उसे खुलकर बात करके सुलझाने का सही वक्त है। सिंगल क्रश को किसी और के साथ देखकर जलन महसूस करेंगे।



वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) जो लोग रिलेशन में हैं, उनकी भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन उन्हें शब्दों में ढालना जरूरी है। सिंगल लोगों के लिए दिल की बात कहने का अच्छा समय है।



धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिल सकता है। अन्य पार्टनर के साथ इंटिमेसी का सहारा लेंगे। सिंगल हैं, तो कोई नया कनेक्शन बन सकता है।



मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज आपका पार्टनर आपके लिए कुछ खास सरप्राइज प्लान करेंगे। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा। सिंगल अगर किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है।



कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज आपका पार्टनर आपके लिए कुछ खास कर सकता है। अगर किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है।



मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज इन राशियों के जातकों की लव लाइफ में रोमांस की बहार बनी रहेगी। साथी के साथ किसी रोमांटिक डेट पर जाने का प्लान बनाएंगे। सिंगल क्रश को अपने दिल की बात कहने का प्रयास करेंगे।