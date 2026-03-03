Assam elections : कांग्रेस ने जारी की 42 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, जोरहाट से गौरव गोगोई मैदान में

Main Menu

नेशनल डेस्कः कांग्रेस में असम विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपने 42 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई का नाम भी शामिल है जिन्हें जोरहाट से टिकट दिया गया है। पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची राज्य विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने से पहले जारी की गई है।
PunjabKesari
प्रदेश में इस साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव संभावित है। कांग्रेस ने असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवब्रत सैकिया को नाजिरा विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है। यहां से वह वर्तमान में विधायक हैं।
PunjabKesari
असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई को जोरहाट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया गया है। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे गोगोई मौजूदा समय में जोरहाट संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं। पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा को बारछल्ला विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। 

