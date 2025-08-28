लव राशिफल 29 अगस्त - ओ, मेरे दिल के चैन ओ, मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आप रिश्ते में हल्के-फुल्के मजाक और रोमांच का आनंद लेंगे। साथी के साथ यात्रा या आउटिंग का

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आप रिश्ते में हल्के-फुल्के मजाक और रोमांच का आनंद लेंगे। साथी के साथ यात्रा या आउटिंग का योग है। अविवाहित लोगों को कोई नया अनुभव रोमांटिक मोड़ दे सकता है।



वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज आपके रिश्ते में नयापन आएगा। आप और आपका साथी मिलकर कोई खास योजना बना सकते हैं। अविवाहित लोगों को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ाव मिलने की संभावना है।



मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आपका दिल रोमांस और संवेदनशीलता से भरा रहेगा। साथी आपकी भावनाओं को समझेगा। अविवाहित जातकों को किसी आध्यात्मिक या कलात्मक माहौल में प्यार मिल सकता है।



कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज संवाद आपके रिश्ते की कुंजी है। यदि किसी बात पर गलतफहमी है तो बातचीत से हल निकल जाएगा। सिंगल लोग सोशल मीडिया या फोन कॉल के जरिए किसी नए जुड़ाव की शुरुआत कर सकते हैं।



सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आपका मन रिश्ते में स्थिरता और विश्वास पर केंद्रित रहेगा। विवाहित जातकों को जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए दिन थोड़ा शांत है लेकिन किसी पुराने दोस्त के प्रति भावनाएं उभर सकती हैं।



कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज आप रिश्ते में उत्साह और आकर्षण महसूस करेंगे। अविवाहित जातकों के लिए किसी नए व्यक्ति से मुलाकात संभव है। विवाहित लोगों को छोटी बातों पर तकरार से बचना चाहिए नहीं तो दिन का आनंद कम हो जाएगा।



तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आप भावुक रहेंगे और साथी की छोटी सी बात भी दिल को छू सकती है। विवाहित जातकों को परिवार से जुड़ी खुशी मिल सकती है। अविवाहित लोगों के लिए यह दिन गहरे भावनात्मक आकर्षण का है।



वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज रोमांस और जुनून आपके रिश्ते में गर्माहट लाएगा। आप अपने साथी को कोई खास सरप्राइज दे सकते हैं। सिंगल्स के लिए यह दिन नए आकर्षण और फ्लर्टिंग का अवसर ला सकता है।



धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) रिश्तों में गंभीरता और जिम्मेदारी का भाव रहेगा। विवाहित जातकों के लिए यह दिन भविष्य की योजनाएं बनाने का है। सिंगल लोग किसी पर आकर्षित तो होंगे लेकिन आगे बढ़ने में हिचक महसूस करेंगे।



मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज का दिन प्रेम और संतुलन से भरा रहेगा। रिश्तों में सामंजस्य रहेगा और साथी के साथ रोमांटिक पल मिलेंगे। अविवाहित लोगों को किसी रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है।



कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आपके रिश्ते में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव रहेगा। विवाहित जातकों को पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है। सिंगल लोग अचानक किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं, जो दिल को बहुत गहराई से छू जाएगा।



मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आपके लिए आज का दिन प्रेम और स्थिरता से भरा रहेगा। साथी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का अवसर मिलेगा। अविवाहित जातकों को मित्र मंडली से किसी खास का संकेत मिल सकता है।