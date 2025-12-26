Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | लव राशिफल 27 दिसंबर-  जिया धड़क धड़क जाए

लव राशिफल 27 दिसंबर-  जिया धड़क धड़क जाए

Edited By Updated: 26 Dec, 2025 02:23 PM

love rashifal

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में भावनाओं का प्रवाह रहेगा। पार्टनर के साथ दिल की बात साझा करने से रिश्ते

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में भावनाओं का प्रवाह रहेगा। पार्टनर के साथ दिल की बात साझा करने से रिश्ते मजबूत होंगे। प्रेम में धोखे से बचने के लिए सतर्क रहें।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी। पार्टनर के साथ कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए प्रेम की शुरुआत संभव है।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में गंभीर बातचीत हो सकती है। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा संभव है। रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा। भावनाओं को दबाने से बचें।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। दूर रह रहे प्रेमी से संपर्क बढ़ेगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन खुशियों भरा रहेगा।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में जुनून और आकर्षण बढ़ेगा। पार्टनर के साथ नजदीकी बढ़ेगी। ईर्ष्या से बचें नहीं तो रिश्ते में तनाव आ सकता है।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा। पार्टनर के साथ घूमने या बातचीत से रिश्ता और मजबूत होगा। अविवाहित लोगों के लिए प्रेम प्रस्ताव आ सकता है। 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में संतुलन बना रहेगा। एक-दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। सिंगल जातकों के लिए कोई प्रस्ताव आ सकता है। रिश्तों को समय देना जरूरी होगा।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में अहंकार टकराव का कारण बन सकता है। अपने रवैये में नरमी रखें। पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, इससे संबंध मजबूत होंगे। 

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई आएगी। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा। परिवार की सहमति से रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज संवाद बेहद जरूरी रहेगा। छोटी बातों पर विवाद हो सकता है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझ कर करें। सिंगल लोगों को किसी पुराने मित्र से आकर्षण हो सकता है।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। जीवनसाथी या प्रेमी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। शादीशुदा लोगों के लिए दिन अनुकूल है।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत संभव है। जल्दबाजी में कोई वादा न करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!