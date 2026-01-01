Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | लव राशिफल 2 जनवरी- बेखुदी में सनम, उठ गये जो कदम

लव राशिफल 2 जनवरी- बेखुदी में सनम, उठ गये जो कदम

Edited By Updated: 01 Jan, 2026 04:47 PM

love rashifal

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। हालांकि, गुस्से में कोई बात

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। हालांकि, गुस्से में कोई बात कहने से बचें क्योंकि इससे विवाद हो सकता है। अविवाहित जातकों को नया रिश्ता शुरू करने का मौका मिल सकता है।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज का दिन प्रेम संबंधों में स्थिरता लेकर आएगा। आप अपने साथी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे। शादीशुदा लोगों के लिए दिन सुखद है। पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। सिंगल जातक किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज बातचीत के माध्यम से रिश्ते मजबूत होंगे। अपने दिल की बात खुलकर कहने का समय है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वालों को साथी से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भ्रम उत्पन्न हो सकता है।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज भावनाएं हावी रह सकती हैं। आप अपने साथी से अधिक अपेक्षा कर सकते हैं, जिससे निराशा हो सकती है। रिश्ते में धैर्य रखें। शादीशुदा लोगों को परिवार और प्रेम जीवन में संतुलन बनाना होगा।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा। पार्टनर के साथ डेट या खास मुलाकात संभव है। आप अपने आकर्षण से साथी को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज रिश्तों में स्पष्टता ज़रूरी होगी। किसी बात को लेकर संदेह या गलतफहमी हो सकती है। खुलकर बातचीत करें। सिंगल लोगों को जल्दबाज़ी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। संयम से काम लें।  

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। पार्टनर के साथ भावनात्मक और मानसिक सामंजस्य बढ़ेगा। शादीशुदा जीवन में खुशहाली रहेगी। सिंगल जातकों को मनचाहा साथी मिल सकता है।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में तीव्र भावनाएं रहेंगी। पार्टनर को लेकर पज़ेसिवनेस बढ़ सकती है। शक और ईर्ष्या से बचें। विश्वास बनाए रखने से रिश्ता और मजबूत होगा। पुराने रिश्ते से जुड़ी यादें उभर सकती हैं। 

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज आप अपने प्रेम जीवन को लेकर सकारात्मक रहेंगे। पार्टनर के साथ घूमने-फिरने का प्लान बन सकता है। अविवाहित जातकों के लिए दोस्ती प्यार में बदल सकती है। रिश्तों में सच्चाई बनी रहेगी।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में व्यावहारिक सोच हावी रहेगी। आप रिश्ते को भविष्य की दृष्टि से देखेंगे। शादी को लेकर बातचीत हो सकती है। पार्टनर को समय देना ज़रूरी होगा, वरना दूरी महसूस हो सकती है।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कोई सरप्राइज़ या अप्रत्याशित मुलाकात संभव है। सिंगल लोगों को सोशल मीडिया या दोस्तों के माध्यम से नया रिश्ता मिल सकता है।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज प्रेम जीवन भावनात्मक और रोमांटिक रहेगा। पार्टनर के साथ गहरी समझ बनेगी। शादीशुदा लोगों के लिए दिन खास रहेगा। सिंगल जातक अपने मन की बात कहने का साहस जुटा पाएंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!