लव राशिफल 16 जनवरी-  दे दे प्यार दे दे दे प्यार दे

Updated: 15 Jan, 2026 02:14 PM

love rashifal

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज रोमांटिक भावनाएं प्रबल रहेंगी। पार्टनर के साथ भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। सिंगल लोगों के लिए

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज रोमांटिक भावनाएं प्रबल रहेंगी। पार्टनर के साथ भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। सिंगल लोगों के लिए किसी खास से मुलाकात संभव है। दिल की सुनें, लेकिन व्यावहारिक रहें।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में नए विचार और उत्साह आएगा। पार्टनर के साथ कुछ अलग करने की योजना बन सकती है। सिंगल लोगों के लिए दोस्ती प्यार में बदल सकती है। स्पष्टता बनाए रखें।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज रिश्तों में गंभीरता और प्रतिबद्धता दिखेगी। शादीशुदा लोगों के लिए दिन अनुकूल है। सिंगल जातकों को पुराने दोस्त से प्रेम का संकेत मिल सकता है। भावनाओं को दबाकर न रखें।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज रिश्तों में खुशी और सकारात्मकता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ यात्रा या घूमने का प्लान बन सकता है। सिंगल लोगों को अचानक कोई प्रस्ताव मिल सकता है। खुले दिल से फैसले लें।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज प्रेम में गहराई महसूस होगी। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। शक और ईर्ष्या से बचें। सिंगल लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में संतुलन और सौहार्द बना रहेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू होने के संकेत हैं। भावनाओं में ईमानदारी रखें। 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज रिश्तों में व्यावहारिकता जरूरी है। छोटी-छोटी बातों पर आलोचना से बचें। पार्टनर को समय दें। सिंगल लोगों को सही साथी चुनने में समय लग सकता है। धैर्य से काम लें।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में रोमांस और आत्मविश्वास बना रहेगा। पार्टनर आपकी बातों से प्रभावित होंगे। शादीशुदा लोगों के बीच तालमेल बढ़ेगा। सिंगल जातकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने का दिन है।  

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज आप भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेंगे। पार्टनर की बातों को गलत अर्थ न निकालें। परिवार का हस्तक्षेप कुछ तनाव ला सकता है। सिंगल लोगों को पुराने रिश्ते की याद परेशान कर सकती है। धैर्य रखें।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज संचार आपके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत रहेगा। पार्टनर से खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी। सिंगल लोगों के लिए सोशल मीडिया या दोस्तों के जरिए प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। जल्दबाजी से बचें।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज रिश्तों में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा। जीवनसाथी या प्रेमी से सहयोग मिलेगा। कोई पुरानी बात आपको भावुक कर सकती है। सिंगल जातकों को परिवार की ओर से रिश्ता आने के संकेत हैं। भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज आपके प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। भावनाओं में बहकर कोई वादा करने से बचें।

