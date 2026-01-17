Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | लव राशिफल 18 जनवरी- क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम

लव राशिफल 18 जनवरी- क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम

Edited By Updated: 17 Jan, 2026 11:00 AM

love rashifal

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्रेम जीवन में उत्साह और आकर्षण बना रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। हालांकि

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्रेम जीवन में उत्साह और आकर्षण बना रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। हालांकि गुस्से या जल्दबाजी में कही गई बात रिश्ते में तनाव ला सकती है। सिंगल लोगों के लिए नया आकर्षण संभव है।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज रिश्तों में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा। पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ता तय होने की संभावना है। पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं, जिससे मन हल्का महसूस होगा।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज बातचीत आपके प्रेम जीवन की कुंजी रहेगी। पार्टनर से खुलकर बात करें, गलतफहमियां दूर होंगी। सिंगल लोगों को सोशल मीडिया या मित्रों के जरिए नया रिश्ता मिल सकता है।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज आप भावनात्मक रूप से थोड़े संवेदनशील रहेंगे। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा। अतीत की बातें दोहराने से बचें। शादीशुदा लोगों के लिए दिन ठीक-ठाक रहेगा।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज रोमांस और प्यार का रंग गहरा रहेगा। पार्टनर से तारीफ और ध्यान मिलेगा। डेट या सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। अहंकार को रिश्ते के बीच न आने दें, तभी प्रेम बना रहेगा।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज आप रिश्ते को लेकर व्यावहारिक सोच रखेंगे। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। सिंगल लोगों के लिए ऑफिस या पढ़ाई से जुड़ा प्रेम संभव है। 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में संतुलन और सामंजस्य बना रहेगा। पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्ते को मजबूत करेगा। पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं। विवाह जीवन में मधुरता आएगी।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज आपके प्रेम जीवन में गहराई और जुनून रहेगा। पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। हालांकि शक या अधिकार जताने की भावना रिश्ते में तनाव ला सकती है, इसलिए संयम रखें।

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में नया उत्साह महसूस करेंगे। लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए बातचीत या मुलाकात संभव है। सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ी झिझक हो सकती है। पार्टनर आपके साथ समय और समर्थन चाहता है। बातचीत से रिश्ते में मजबूती आएगी। धैर्य रखें।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज दोस्ती से प्यार में बदलने के योग हैं। पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करें। नए रिश्ते की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। सोशल लाइफ सक्रिय रहेगी।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज का दिन बेहद रोमांटिक और भावुक रहेगा। पार्टनर के साथ दिल से जुड़े पल बिताएंगे। पुराने प्रेम का दोबारा संपर्क संभव है। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!