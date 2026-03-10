Vrishchik Rashifal 11 March : सावधान वृश्चिक राशि ! 11 मार्च को आने वाली है खुशियों की सुनामी, बस ये एक गलती न करें

मंगल के स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 11 मार्च 2026 का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आज आपकी राशि में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो आपके जीवन के हर सूखे पड़े हिस्से को खुशियों से भर...

Vrishchik Rashifal 11 March : मंगल के स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 11 मार्च 2026 का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आज आपकी राशि में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो आपके जीवन के हर सूखे पड़े हिस्से को खुशियों से भर देगा। वृश्चिक राशि वाले अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और रहस्यमयी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, और आज आपकी यही शक्तियां आपको शिखर पर ले जाएंगी। जहां एक तरफ खुशियों की सुनामीआने वाली है, वहीं सितारों ने एक विशेष सावधानी बरतने का संकेत भी दिया है। एक छोटी सी चूक आपके इस सुनहरे दिन का रंग फीका कर सकती है।

ग्रहों का महायोग: भाग्य का उदय

11 मार्च को वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल और बृहस्पति का विशेष संबंध बन रहा है। मंगल की ऊर्जा आपको साहस देगी, वहीं बृहस्पति की दृष्टि आपके ज्ञान और धन के भाव को सींच रही है। चंद्रमा आज आपके कर्म भाव से गोचर करते हुए आपके भाग्य भाव को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि आज आपके रुके हुए काम 'रॉकेट' की रफ्तार से पूरे होंगे।

करियर

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो आज वह सुनामी आपके करियर में दस्तक देने वाली है। आपके बॉस आपकी कार्यक्षमता के कायल हो जाएंगे।आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट का लीडर बनाया जा सकता है, जो आपकी प्रतिष्ठा को समाज और कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आज आपके गुप्त शत्रु सक्रिय तो होंगे, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता के आगे उनकी एक न चलेगी। आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे।

व्यापार

व्यापारियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हो सकता है। यदि आप किसी बड़े निवेश या नई साझेदारी की सोच रहे हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है। जो लोग एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है जो उनकी आर्थिक स्थिति को रातों-रात बदल देगा। आज आपकी व्यापारिक सूझबूझ की सराहना होगी और बाजार में आपका दबदबा बढ़ेगा।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से आज का दिन धनवर्षा का संकेत दे रहा है। लॉटरी, बीमा, या किसी पैतृक संपत्ति से अचानक धन मिलने के योग हैं। काफी समय से अटका हुआ पैसा आज किसी पुराने मित्र के सहयोग से वापस मिल सकता है। आज आपकी आय के स्रोत तो बढ़ेंगे ही, साथ ही आप धन को सही जगह निवेश करने में भी सफल रहेंगे।

लव लाइफ और रिश्ते

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रिश्तों के मामले में आज का दिन बहुत ही भावनात्मक रहने वाला है। यदि आप किसी को मन ही मन पसंद करते हैं, तो आज अपने दिल की बात कहने का साहस जुटाएं। ग्रहों का साथ आपके पक्ष में है। पति-पत्नी के बीच यदि कोई कड़वाहट थी, तो आज वह प्यार में बदल जाएगी। संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिससे पूरे घर का माहौल उत्सव जैसा हो जाएगा। आज किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपकी पुरानी यादें ताजा कर देगी।

वह एक गलती जिससे आपको बचना है

सितारे कह रहे हैं कि खुशियों के इस शोर में आप एक बड़ी गलती कर सकते हैं- अहंकार और वाणी पर नियंत्रण खोना। वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव अक्सर थोड़ा तीखा हो जाता है जब वे सफलता के नशे में होते हैं। आज सफलता मिलने पर दूसरों को कमतर न आंकें। आपकी एक कड़वी बात आपके सबसे करीबी शुभचिंतक को आपसे दूर कर सकती है। मंगल की अधिक ऊर्जा आपको उग्र बना सकती है, जिससे बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं। आज "झुककर मिलने" की नीति अपनाएं, यही आपकी जीत को स्थायी बनाएगी।

स्वास्थ्य

आज आप खुद को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे। यदि आप माइग्रेन या जोड़ों के दर्द से परेशान थे, तो आज आपको काफी राहत महसूस होगी। आपका आत्मविश्वास आज सातवें आसमान पर होगा। इस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए शाम के समय मेडिटेशन जरूर करें। अधिक तैलीय भोजन से बचें, क्योंकि मंगल की अधिकता पेट में जलन पैदा कर सकती है।

शिक्षा और विद्यार्थी

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की नई मिसाल पेश करेगा। जो छात्र सरकारी नौकरी या सेना-पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। पीएचडी या शोध कार्य कर रहे छात्रों को आज कोई महत्वपूर्ण सूत्र मिल सकता है।

आज का विशेष 'विजय' उपाय

हनुमान चालीसा का पाठ: सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें।

लाल दान: आज किसी गरीब को लाल मसूर की दाल या लाल कपड़े दान करें।

मंत्र जाप: "ॐ अं अंगारकाय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें।

माथे पर तिलक: केसर या लाल चंदन का तिलक माथे पर लगाएं, इससे आपका क्रोध शांत रहेगा और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी।

