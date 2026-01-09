Magh Mela 2026 : VIP गाड़ियों पर ब्रेक ! माघ मेले में मैदागिन–गोदौलिया मार्ग रहेगा वाहन मुक्त

Magh Mela 2026 : माघ मेले को देख पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने मैदागिन-गोदौलिया मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित करने के साथ ही वीआईपी प्रोटोकॉल की एंट्री भी प्रतिबंधित कर दी है। वीआईपी गाड़ियां भी श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की ओर से नहीं जा पाएंगी। मंगलवार...

Magh Mela 2026 : माघ मेले को देख पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने मैदागिन-गोदौलिया मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित करने के साथ ही वीआईपी प्रोटोकॉल की एंट्री भी प्रतिबंधित कर दी है। वीआईपी गाड़ियां भी श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की ओर से नहीं जा पाएंगी। मंगलवार को दोनों छोर पर बैरियर लगाए गए। प्रतिबंध में वी.वी.आई.पी, वी.आई.पी, सेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस और प्रशासनिक वाहनों को भी शामिल किया गया है। व्यापारियों के दो पहिया को छूट मिलेगी। दिव्यांगों, गर्भवती और वरिष्ठ नागरिकों के लिए गोल्फ कार्ट की सुविधा रहेगी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि माघ मेले के दौरान संभावित पलट-प्रवाह को देख श्रद्धालुओं व दर्शनार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व सुगम आवागमन के लिए मैदागिन से गोदौलिया चौराहे तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

नो-व्हीकल जोन में केवल पैदल आवागमन की अनुमति होगी, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से दर्शन कर सकें। क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग और निरंतर निगरानी के निर्देश दिए गए। यातायात पुलिस की ओर से वैकल्पिक मार्गों पर यातायात व्यवस्था के लिए प्रबंध किए गए हैं।