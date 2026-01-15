Magh Mela 2026 : संगम की रेती पर होटल जैसा अनुभव, बनी हाईटेक टेंट सिटी, जानें किराया–बुकिंग डिटेल

Magh Mela 2026 : प्रयागराज माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के ठहरने के लिए आधुनिक सुविधाओं से सजी एक भव्य टेंट सिटी पूरी तरह तैयार कर ली गई है। यहां होटल जैसी सुविधाओं के साथ शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था भी की गई है। यह टेंट सिटी न...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Magh Mela 2026 : प्रयागराज माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के ठहरने के लिए आधुनिक सुविधाओं से सजी एक भव्य टेंट सिटी पूरी तरह तैयार कर ली गई है। यहां होटल जैसी सुविधाओं के साथ शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था भी की गई है। यह टेंट सिटी न केवल आरामदायक प्रवास का विकल्प है, बल्कि आस्था और संस्कृति के बीच एक खास अनुभव भी देती है।

देश और विदेश से संगम स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और यादगार माहौल देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने इस परियोजना को साकार किया है। इसका मकसद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति और रोजगार के अवसरों को भी मजबूत करना है।

यह टेंट सिटी प्रयागराज के अरैल क्षेत्र के सेक्टर-7 में ‘त्रिवेणी पुष्प टेंट कॉलोनी’ के नाम से विकसित की गई है। यहां कुल 50 आधुनिक कॉटेज बनाए गए हैं, जिन्हें प्रीमियम, लग्जरी और डीलक्स तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रद्धालु इन कॉटेज की बुकिंग यूपीएसटीडीसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं।

सुविधाओं का खास ध्यान

टेंट सिटी के कॉटेजों को इस तरह सजाया गया है कि यहां ठहरने वालों को पारंपरिकता और आधुनिकता दोनों का अनुभव मिले। कमरों में मूंज से बनी टोकरियां, पेन स्टैंड, रोटी रखने के पात्र, गमले और अन्य सजावटी वस्तुएं रखी गई हैं। खास बात यह है कि ठहरने के शुल्क में ही सात्विक भोजन की पूरी व्यवस्था शामिल है, जिससे श्रद्धालुओं को अलग से भोजन की चिंता न करनी पड़े।

किराया और कैटेगरी

प्रीमियम कॉटेज का किराया 15 हजार रुपये, लग्जरी कॉटेज का 11,500 रुपये और डीलक्स कॉटेज का 7,500 रुपये तय किया गया है। इस टेंट सिटी में 12 प्रीमियम, 8 लग्जरी और 30 डीलक्स कॉटेज शामिल हैं। इन कॉटेजों को नैनी क्षेत्र के महेवा इलाके की पारंपरिक कला में स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है।

आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम

टेंट सिटी परिसर में यज्ञशालाओं की स्थापना की गई है, जहां नियमित रूप से भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हो रहे हैं। इसके साथ ही सांस्कृतिक माहौल को जीवंत बनाने के लिए एक कलाग्राम भी विकसित किया गया है, जहां लोककला और शिल्पकला की विविध झलकियां देखने को मिलती हैं।

रोजगार और नवाचार को नई दिशा

माघ मेला 2026 के दौरान रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टेंट सिटी परिसर में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसमें प्रयागराज की प्रसिद्ध मूंज कला के स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों को अपनी कला दिखाने और आजीविका के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं।



