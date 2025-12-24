संगम की राह हुई आसान काली सड़क से एंट्री और त्रिवेणी से एग्जिट, माघ मेले का नया सुपर रूट प्लान तैयार

प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 के लिए प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन को लेकर एक नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है।

Magh Mela 2026 New Route Plan : प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 के लिए प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन को लेकर एक नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार संगम की ओर जाने और वहां से लौटने के लिए अलग-अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। तो आइए जानते हैं माघ मेला 2026 में श्रद्धालुओं के लिए नया रूट चार्ट, प्रवेश और निकासी के नियम के बारे में-

काली सड़क से होगा प्रवेश

संगम में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काली सड़क को मुख्य प्रवेश मार्ग बनाया गया है। शहर और बाहरी क्षेत्रों से आने वाले सभी भक्त इसी रास्ते से मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आने वाले लोगों का प्रवाह एक ही दिशा में रहे और कहीं भी टकराव या जाम की स्थिति न बने।

त्रिवेणी मार्ग से होगी निकासी

स्नान और पूजन के बाद वापस जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए त्रिवेणी मार्ग को आरक्षित किया गया है। निकासी के लिए एक अलग रास्ता होने से संगम तट पर भीड़ का दबाव कम होगा और लोग शांतिपूर्वक अपने गंतव्य की ओर लौट सकेंगे।

वन-वे व्यवस्था का कड़ाई से पालन

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रमुख स्नान पर्वों पर वन-वे ट्रैफिक सिस्टम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। काली सड़क से केवल अंदर आने और त्रिवेणी मार्ग से केवल बाहर जाने की अनुमति होगी, ताकि पैदल यात्रियों को चलने में कोई असुविधा न हो।

सुरक्षा और सेवा के पुख्ता इंतजाम

CCTV और ड्रोन

पूरे रूट चार्ट की निगरानी आधुनिक कैमरों और ड्रोन के जरिए की जाएगी।

साइनबोर्ड

श्रद्धालुओं की जानकारी के लिए जगह-जगह दिशा-सूचक बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि वे भ्रमित न हों।

वॉलिंटियर्स

जगह-जगह पुलिस बल के साथ नागरिक सुरक्षा कर्मी और वॉलिंटियर्स तैनात रहेंगे जो भक्तों को सही रास्ते के बारे में मार्गदर्शन देंगे।

श्रद्धालुओं के लिए सलाह

मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित रूट का ही पालन करें और मेला क्षेत्र में लगे नक्शों को ध्यान से देखें। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के साथ चलते समय तय रास्तों का उपयोग करना अधिक सुरक्षित रहेगा।

