माघ मेले के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी, इस बार संगम पर टूटेगा भीड़ का रिकॉर्ड

माघ मेले के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी, इस बार संगम पर टूटेगा भीड़ का रिकॉर्ड

उत्तर प्रदेश की पावन नगरी प्रयागराज एक बार फिर विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। 3 जनवरी 2026 से त्रिवेणी संगम के रेतीले तट पर माघ मेला का भव्य आगाज होने जा रहा है, जिसे इस बार मिनी कुंभ के रूप में बेहद खास...

Magh Mela 2026 Preparations : उत्तर प्रदेश की पावन नगरी प्रयागराज एक बार फिर विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। 3 जनवरी 2026 से त्रिवेणी संगम के रेतीले तट पर माघ मेला का भव्य आगाज होने जा रहा है, जिसे इस बार मिनी कुंभ के रूप में बेहद खास बनाया गया है। प्रशासन और सरकार ने इस वर्ष श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं के अभूतपूर्व प्रबंध किए हैं।

मेले का शुभारंभ और भव्यता
आगामी 3 जनवरी 2026 से त्रिवेणी संगम के पावन तट पर माघ मेले का आधिकारिक आगाज़ होने जा रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालु और साधु-संत यहां कल्पवास के लिए जुटने शुरू हो गए हैं। प्रशासन ने इस बार मेले के क्षेत्रफल और सुविधाओं को कुंभ की तर्ज पर विस्तार दिया है।

15 करोड़ श्रद्धालुओं का अनुमान
इस वर्ष माघ मेला बेहद खास होने वाला है। मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार का अनुमान है कि मेले की अवधि के दौरान लगभग 15 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। विशेष रूप से मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे मुख्य स्नान पर्वों पर भीड़ के पुराने रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है।

 श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए संगम क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। आवाजाही को सुगम बनाने के लिए गंगा नदी पर कई अस्थाई पीपे के पुल तैयार किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में हजारों की संख्या में एलईडी लाइट्स और स्वच्छ पेयजल की पाइपलाइन बिछाई गई है। मेले के भीतर कई अस्थाई अस्पताल और एम्बुलेंस की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था
15 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई है। पूरे मेला परिसर को CCTV कैमरों और ड्रोन की निगरानी में रखा गया है। जल पुलिस, एटीएस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां लगातार गश्त करेंगी। साथ ही, खोया-पाया केंद्र और डिजिटल सूचना बोर्ड जगह-जगह स्थापित किए गए हैं।

श्रद्धालुओं के लिए स्मार्ट इंतजाम
पहली बार मेले में आने वाले भक्तों के लिए मोबाइल ऐप और क्यूआर कोड आधारित सूचना तंत्र विकसित किया गया है, जिससे उन्हें घाटों, सेक्टरों और प्रमुख शिविरों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

