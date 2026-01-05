Magh Mela Rail Seva : श्रद्धालुओं की राह हुई आसान ! एक एप में सिमटा पूरा माघ मेला, अब ट्रेनों के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन

Edited By Sarita Thapa,Updated: 05 Jan, 2026 10:05 AM
माघ मेला 2026 के लिए प्रयागराज आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए रेलवे ने एक शानदार डिजिटल पहल की है। रेल प्रशासन ने मेला रेल सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो तीर्थयात्रियों के लिए एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करेगा।
Magh Mela Rail Seva : माघ मेला 2026 के लिए प्रयागराज आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए रेलवे ने एक शानदार डिजिटल पहल की है। रेल प्रशासन ने मेला रेल सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो तीर्थयात्रियों के लिए एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। इस ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मेला क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति को भटकना न पड़े। मेले के दौरान चलने वाली सभी 'मेला स्पेशल' ट्रेनों की समय-सारणी, प्लेटफॉर्म नंबर और लाइव स्टेटस की जानकारी ऐप पर उपलब्ध होगी। ऐप के जरिए श्रद्धालु सीधे यूटीएस और आईआरसीटीसी पोर्टल से जुड़कर टिकट बुक कर सकेंगे।
प्रयागराज जंक्शन, नैनी, छिवकी और सूबेदारगंज जैसे मुख्य स्टेशनों के ले-आउट और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मैप के साथ मिलेगी।ऐप में रेलवे पुलिस और चिकित्सा सहायता के लिए 'इमरजेंसी हेल्प' बटन दिया गया है। माघ मेले के प्रमुख स्नान घाटों, सेक्टरों और आसपास के दर्शनीय स्थलों की जानकारी भी इसमें शामिल की गई है।
डिजिटल इंडिया की ओर एक कदम
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, माघ मेले में भारी भीड़ के कारण अक्सर पूछताछ काउंटरों पर लंबी लाइनें लग जाती हैं। 'मेला रेल सेवा एप' से यात्री अपने मोबाइल पर ही सारी सूचनाएं पा सकेंगे, जिससे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन में भी आसानी होगी।
कैसे करें डाउनलोड?
यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। श्रद्धालु अपने स्मार्टफोन में इसे इंस्टॉल करके पंजीकरण कर सकते हैं और यात्रा से जुड़ी अपडेट्स पा सकते हैं।
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ